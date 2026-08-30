愛情斯德哥爾摩症候群…3年前判決掀Threads熱議 人妻網戀成詐團獵物

台南高分院一紙3年前關於戀愛詐欺的判決，近日在Threads引發討論。 聯合報系資料照

台南高分院一紙3年前的判決，近日在Threads引發討論。林姓女子因丈夫出軌上網尋求慰藉，認識網路「男友」並提供銀行帳戶，遭控幫助洗錢，一審判刑3月、緩刑2年，二審認為她也是詐騙集團受害者，改判無罪。分享判決的律師說，在戀愛詐欺案件「拼無罪」時，有時會引用這份判決，不少律師留言「存」、「留其他道長看」。

林女表示，2022年5、6月間在臉書認識暱稱「張佳豪」的網友，兩人互稱老公老婆。張稱要她協助公司收款，要求她加公司會計「陳明浩」的LINE，並提供京城銀行網銀帳密。林女相信對方愛她，聽信「國際匯款太慢」、「寶貝我不會害你的」等說詞，因代收款可獲利1萬元而答應。

同年9月，1名男子遭假博弈網站詐騙，對方佯稱須儲值才能獲利取款，他上當後匯13萬元至林女帳戶。銀行通知帳戶遭警示後，他報警；林女也接獲通知，將50萬元匯回3名被害人，未讓詐騙集團取得款項。

台南地檢署依幫助洗錢未遂罪起訴，林女否認犯罪。台南地院認為，提供帳戶給陌生人可能淪為詐團工具，林女曾問「那如果帳有問題，我不就變成人頭要負責了嗎？」可見她已意識到帳戶可能遭犯罪使用，判刑3月、併科2萬元罰金，緩刑2年。

檢察官上訴，台南高分院檢視對話紀錄，發現帳戶遭凍結後，林女仍與「張佳豪」聯繫，對方持續哄她「寶貝」，並稱「妳也是受害者」。二審認為，林女受「男友」引導，始終相信是「陳明浩」利用帳戶犯罪，是詐團受害人，非幫助犯。

台南高分院另認為，林女渴望在虛擬世界獲得感情及自信補償，成為詐團「理想狩獵標的」，後續證明她確實受騙。雖然本件只有檢察官上訴，但台南高分院依刑事訴訟法「上訴雖無理由，而原判不當或違法」等規定，2023年撤銷原判決，改判林女無罪。檢方未再上訴，案件確定。

深陷網戀難自拔 台南高分院指「愛情斯德哥爾摩症候群」

婚姻出現裂痕的林姓女子為找回自信，上網交友卻踏入詐騙集團圈套，交出銀行帳戶，淪為幫助洗錢被告，但台南高分院從林女與「男友」的對話分析，認為她患上「愛情斯德哥爾摩症候群」而無法自拔，改判無罪。這也是檢察官單方上訴，被告反而「脫罪」的少見案例。

因詐騙猖獗，洗錢防制法增訂「無故交付帳戶」規定，明定不得將自己或他人帳戶交付他人使用，但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係者，不在此限。

台南高分院引用美國加州大學洛杉磯分校的神經科學家史莫爾2008年的網路實驗，認為在線上閱讀時，犧牲了深度閱讀的能力，進而退化成為「單純的資訊解讀者」，網路如同狩獵採集場，詐欺集團身為狩獵者，在網路尋找各種成功獵捕受害者的機會。現實中，詐欺機房有教戰守則，指導機手們如何正確掌握詐欺對象心理狀況，在獵物提出質疑時如何應對、於獵物墜入陷阱時又該如何收網捕捉。

合議庭另援引加州州立大學心理學教授路易斯維加對「容易受詐騙者」的心理分析，指這些人有共通現象，包括「缺乏足夠知識和心理脆弱」、「承諾和信任」與「不願意尋求幫助」3大特點，受詐騙者往往在壓力下，理性頭腦會進入休眠狀態，對於旁人勸阻或建議置若罔聞。

林姓女子國中未畢業，又是已婚，台南高分院認為在這種情形下發展網戀，難以期待她會對外求助；而「張佳豪」的大頭貼照片斯文，她即使在帳戶遭警示後，仍深信對方說詞，依舊互稱老公、寶貝，顯然有「愛情斯德哥爾摩症候群」情形。

二審改判無罪的主要理由之一，在於林女得知帳戶裡有遭詐被害人匯入的款項後，隨即匯還，被認為她無從預見「老公」是詐團成員而有幫助詐欺或幫助洗錢的不確定故意。