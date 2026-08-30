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曾涉收賄百萬…桃園清潔稽查員收禮護航倒廢土 再判2年6月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃市環管處<a href='/search/tagging/2/中壢' rel='中壢' data-rel='/2/228811' class='tag'><strong>中壢</strong></a>區中隊環保稽查員巫承杰多年前曾包庇過廢土業者遭判18年上訴中，如今又因包庇業者遭<a href='/search/tagging/2/桃園' rel='桃園' data-rel='/2/175456' class='tag'><strong>桃園</strong></a>地院判2年半。圖為新屋鄉長陳江順率清潔隊稽查員到下埔村取締傾倒廢土的大貨車。 聯合報系資料照
桃市環管處中壢區中隊環保稽查員巫承杰多年前曾包庇過廢土業者遭判18年上訴中，如今又因包庇業者遭桃園地院判2年半。圖為新屋鄉長陳江順率清潔隊稽查員到下埔村取締傾倒廢土的大貨車。 聯合報系資料照

桃園市環管處中壢區中隊巫姓稽查員2014年間，允諾業者以不到場或製作不實稽查紀錄，護航許在中壢區新中北路某地非法回填土方，業者以禮盒或吃飯為謝禮，桃園地院審結，依違背職務期約不正利益罪，判處2年6月，褫奪1年6月，可上訴。

犯罪事實指出，50歲巫承杰任職桃園市政府環境清潔稽查大隊期間，明知轄內有廢土業者未依規定申請許可，擅自載運土石方進行回填，竟不思依法執行職務，反而出席業者設下的飯局接受招待，並收受高級水果禮盒，當場允諾不會派員前往現場稽查或告發開單，以此方式包庇業者違規運作。

事實上，這已非巫男首次涉及貪汙案。他早於2008年至2014年間，曾因按日、按場向業者收賄高達上百萬元，協助規避稽查、登載不實公文書，遭檢方起訴。桃園地院一審判處有期徒刑18年、高等法院二審駁回上訴維持原判，目前全案仍在上訴審理中。

桃園地院合議庭審酌，巫男身為公務機關稽查人員，本應廉潔自持、恪遵法規，竟徇私枉法對違背職務行為期約不正利益，嚴重損害公務員清廉形象與公信力，考量其犯罪情節與到案態度後，依法判處有期徒刑2年6月，褫奪公權1年6月，全案仍可上訴。

收賄 桃園 中壢

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