聽新聞
0:00 / 0:00
曾涉收賄百萬…桃園清潔稽查員收禮護航倒廢土 再判2年6月
桃園市環管處中壢區中隊巫姓稽查員2014年間，允諾業者以不到場或製作不實稽查紀錄，護航許在中壢區新中北路某地非法回填土方，業者以禮盒或吃飯為謝禮，桃園地院審結，依違背職務期約不正利益罪，判處2年6月，褫奪1年6月，可上訴。
犯罪事實指出，50歲巫承杰任職桃園市政府環境清潔稽查大隊期間，明知轄內有廢土業者未依規定申請許可，擅自載運土石方進行回填，竟不思依法執行職務，反而出席業者設下的飯局接受招待，並收受高級水果禮盒，當場允諾不會派員前往現場稽查或告發開單，以此方式包庇業者違規運作。
事實上，這已非巫男首次涉及貪汙案。他早於2008年至2014年間，曾因按日、按場向業者收賄高達上百萬元，協助規避稽查、登載不實公文書，遭檢方起訴。桃園地院一審判處有期徒刑18年、高等法院二審駁回上訴維持原判，目前全案仍在上訴審理中。
桃園地院合議庭審酌，巫男身為公務機關稽查人員，本應廉潔自持、恪遵法規，竟徇私枉法對違背職務行為期約不正利益，嚴重損害公務員清廉形象與公信力，考量其犯罪情節與到案態度後，依法判處有期徒刑2年6月，褫奪公權1年6月，全案仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。