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人妻患上「愛情斯德哥爾摩症候群」帳戶遭警示 仍相信網路「老公」

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

婚姻出現裂痕的林姓女子為找回自信，上網交友卻踏入詐騙集團圈套，交出銀行帳戶，淪為幫助洗錢被告，但台南高分院從林女與「男友」的對話分析，認為她患上「愛情斯德哥爾摩症候群」而無法自拔，改判無罪。這也是檢察官單方上訴，被告反而「脫罪」的少見案例。

因詐騙猖獗，洗錢防制法增訂「無故交付帳戶」規定，但符合一般商業、金融交易習慣或親友間信賴關係者，不在此限。

台南高分院引用美國加州大學洛杉磯分校神經科學家史莫爾二○○八年的研究，並據此認為，網路閱讀會犧牲深度閱讀能力，使人退化為「單純的資訊解讀者」；詐團如同「狩獵者」，透過教戰守則掌握受害者心理。

合議庭另援引加州州立大學心理學教授路易斯維加的分析，指容易受騙者常有心理脆弱、承諾和信任、不願尋求幫助等特點，壓力下理性判斷能力可能降低。

林女國中未畢業又已婚，台南高分院認為在這種情形下發展網戀，難以期待會向外求助；「張佳豪」的大頭貼照片斯文，她即使帳戶遭警示後仍深信對方說詞，繼續互稱老公、寶貝，顯有「愛情斯德哥爾摩症候群」。

台南高分院改判無罪的重要理由之一，是林女得知帳戶有被害人遭詐匯入款項後，隨即將款項匯還。二審認為她無從預見「老公」是騙子，欠缺幫助詐欺或幫助洗錢的不確定故意。

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