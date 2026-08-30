三年前判決近期引發討論 台南高分院認戀愛腦 無罪

台南高分院一紙三年前的判決，近日在Threads引發討論。林姓女子因丈夫出軌，上網尋求慰藉與自信，結識「男友」並提供銀行帳戶，遭控幫助洗錢，一審判刑三月、緩刑二年，二審認為她也是詐騙集團受害者，改判無罪。分享該判決的律師說，每當接戀愛詐欺案要「拚無罪」時，有時會引用這份判決，不少律師留言「存、留其他道長（指同行）看」。

林女二○二二年在臉書認識暱稱「張佳豪」的網友，互稱老公老婆。張要求她協助公司收款，並提供京城銀行網銀帳密。她因相信對方愛她，聽信「寶貝我不會害你的」等說詞答應。同年九月，一名男子遭假博弈網站詐騙，匯十三萬元至林女帳戶；帳戶遭警示後，林女將三名被害人匯入、共五十萬元匯回。

台南地檢署依幫助洗錢未遂罪起訴，台南地院認為，林女已意識到提供帳戶可能遭犯罪使用，判刑三月、併科二萬元罰金，緩刑二年。檢察官上訴，台南高分院檢視對話紀錄，發現帳戶遭凍結後，林女仍與「張佳豪」聯繫，對方持續哄騙「你也是受害者」。

二審認為，林女受「男友」引導，始終相信是「公司會計」自行利用帳戶犯罪，並因渴望感情及自信補償，成為詐團「理想狩獵標的」，具有「愛情斯德哥爾摩症候群」情形，難認有洗錢或幫助詐欺的不確定故意，二○二三年撤銷原判決，改判無罪。檢方未再上訴，案件確定。