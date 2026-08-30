網戀被詐 單親媽提供帳戶 高院判決分歧 一庭有罪一庭無罪

林姓單親媽媽落入網路戀愛圈套，提供表妹、兒子的帳戶給對方洗錢，三名女子受騙，新北地檢署分兩案起訴，一審皆認定有罪。案件上訴台灣高等法院，承審幫助洗錢未遂案的合議庭感嘆林婦「也是被害人」，改判無罪；另一合議庭批她「助長犯罪」，依兩個一般洗錢罪判刑一年三月、併科罰金三萬元。同是提供帳戶，兩個合議庭認定大相逕庭。

法界人士指出，最高法院大法庭的功能是「統一法律見解」，但網戀案裁判歧異則是「事實認定」問題，上訴後也不可能提到大法庭討論，終審不排除各維持有罪、無罪。

國中肄業的林婦二○二四年間因母喪悲傷，在網路結識自介單親爸爸的美國醫師「Leif Rogers（羅傑斯）」，對方稱要帶兒子來台迎娶她，林婦落入詐騙圈套，並將表妹與兒子的帳戶資訊提供給對方。同年八月至十一月間，林、江、顏三名女子先後遭詐，林女欲匯二萬元至林婦表妹帳戶時，遭行員察覺有異而阻止，但江、顏女分別將卅五、卅四萬餘元匯入林婦兒子的帳戶。

新北地院分別依幫助洗錢未遂罪判林婦三月徒刑、併科罰金一萬元，以及兩個一般洗錢罪判刑一年三月、併科罰金三萬元。

林婦上訴主張，羅傑斯以購買ＡＩ語言翻譯機為由，要她先代墊運費，她才提供帳戶。審理江、顏女遭詐案的台灣高等法院刑事第七庭認為，假交友詐騙層出不窮，政府及媒體長期宣導反詐，已是一般人可認知的常識。江、顏女匯款後，林婦分次提領廿七萬元及卅五萬元，兌換成比特幣後存入羅傑斯指定錢包，製造金流斷點；第七庭認為她提供帳戶助長犯罪，依法判刑。

第八庭則認為，假的「聯邦快遞」也發信稱有物品寄給她，要求以比特幣支付，林婦遭詐後甚至向快遞求情「我身上僅有三萬元，請高抬貴手」，顯見「快遞」與羅傑斯聯手欺騙。第八庭認為，林婦堅信真有情郎，期待愛情發展才提供帳戶，自己也被騙廿五萬八千元，難認主觀上具有幫助詐欺、一般洗錢的不確定故意，改判無罪。