新竹棒球場案…林智堅不起訴 市府將聲請再議

新竹市棒球場工程案，前市長林智堅獲檢方不起訴處分。竹市府昨指出將提再議，市長高虹安也強調未達刑事起訴門檻，不等同工程是合格的。圖／竹市府提供

新竹地檢署偵辦新竹市立棒球場工程案近四年，前市長林智堅被控圖利等罪獲不起訴，掀起綠白攻防，尤其針對球場是否被倒廢棄物仍各執一詞。市長高虹安昨說，未達起訴門檻，不代表球場工程合格；市府也強調，球場本就不應摻有拆除結構物，將聲請再議。

林智堅子弟兵、民進黨竹市議員楊玲宜說，依新竹地檢不起訴書內容，證實依據相關影像未有廢棄物傾倒變賣等情事，甚至球場實際土層厚度高於設計，廠商還自行增加成本三四七萬元。她指高虹安、民眾黨創黨主席柯文哲等人不斷拿棒球場政治惡鬥，還欠林智堅、市府同仁一個道歉。

民進黨新竹市長參選人莊競程說，工程缺失不代表涉及貪汙舞弊，也不直接等同非法掩埋廢棄物，高虹安口中的新竹棒球場「大秘寶」，最後就是一場政治鬧劇，希望年底選舉讓市政回到正軌。

柯文哲昨到彰化被問到此事，搖著頭說台灣司法會失去社會信任度就是這樣，老百姓都看在眼裡；黨主席黃國昌則酸是「黨證無敵」。竹市白營議員與參選人發聯合聲明質疑檢方處分仍有疑義，議員李國璋、宋品瑩強調，棒球場地下挖出廢棄物是客觀事實，支持市府持續進行民事求償。

高虹安回應，市府尊重檢方的職權與司法程序，但檢方處分書也記載工程存在施工、履約及管理上的問題，相關人員也因施工日誌、監造及抽查紀錄不實而坦承犯行。今年七月監察院也提出糾正，明確認定球場未驗收就啟用、施工未達契約規定存有安全疑慮，市民心中都有一把尺。

竹市府也提出四點說明，包括檢方處分書記載多項施工瑕疵及違約；相關人員坦承紀錄不實，市府將檢視採購法責任；行政工程缺失有調查依據，市府持續民事求償；並強調檢方認定未確實裂解的Ｂ五類營建廢棄物占拆除數量約○點七五三%，但球場級配不應摻有拆除結構物，不能僅以比率高低判斷工程品質。

市府強調，刑事不起訴不代表行政、履約及民事責任不存在，相關客觀調查及鑑定結果不會因此消失。市府將聲請再議，並已向巨佳營造求償逾四億元的改善與修復費用，持續依法追究責任。