快訊

屋主崩潰！外送員全裸送餐遭監視器拍下 平台官方怒開鍘：永久封殺

聽新聞
0:00 / 0:00

男車禍進急診赫見褲襠內藏瓦斯槍遭送辦 法官這理由不罰

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

林姓男子今年5月15日上午8時許騎機車經台南永康區中正南路，擦撞停在路邊的轎車受傷，由救護車送往奇美醫院診治，急診室醫師檢視其傷勢時，發現其褲襠內藏有1把瓦斯槍，被依違反社維法送辦，他稱用來防身，也沒有拿出來開。法官認當時情境，林行為尚難達危害安全之虞而判不罰。

警方認他無正當理由，攜帶類似真槍玩具槍，而有危害安全之虞，依違反社維法第65條第3款規定，移送新市簡易庭審理。

據調查，林當時因車禍擦撞導致受傷，由救護車將他送往奇美醫院急診室救護，醫師檢視其傷勢時，發現他的褲襠藏有1把瓦斯槍，含彈匣1個、銅彈22顆，因而通知警方到場，並將1把瓦斯槍交付警方。

林表示，因為他有跟地下錢莊借錢，怕被他們碰到，所以帶瓦斯槍防身。警方詢問，是否有持該把瓦斯槍犯下刑案？他說，沒有，他也沒有拿出來開。

法官認為，該瓦斯槍是藏匿於林的褲襠，他因車禍急診送醫時為救治醫師發現，進而通知警方到場，除未對空鳴槍，也未將瓦斯槍顯露於外而公然展示或作勢射擊等行為，依當時空間、環境及其攜帶時言詞舉動，尚難認其行為客觀上已有危害安全之虞。

法官指出，應綜合判斷其攜帶目的，並考量林攜帶當時言詞舉動、時間、地點、身分等因素，據以認定其是否構成社維法違序行為，而不是一旦查獲攜帶類似真槍玩具槍，即可依該條處罰。

新市簡易庭認為，該玩具槍是藏匿於林的褲襠，而為救治醫師發現，依當時空間、環境及其攜帶時言詞舉動，尚難認其行為客觀上已有危害安全之虞，裁定不罰。聯合報系資料照
新市簡易庭認為，該玩具槍是藏匿於林的褲襠，而為救治醫師發現，依當時空間、環境及其攜帶時言詞舉動，尚難認其行為客觀上已有危害安全之虞，裁定不罰。聯合報系資料照

瓦斯槍 車禍 急診

延伸閱讀

疑上完大夜班精神不濟 中壢43歲男連續撞轎車、分隔島後翻車

影／夫妻街頭大吵夫突亮刀自傷！警到場制伏 一查妻竟是毒品通緝犯

太噁！蘆竹驚傳男慣犯跟蹤窺裙底 遭逮稱「女生都覺得我很軟弱」

彰化一救護車沒載病人被撞 副駕駛座乘客成傷患送醫

相關新聞

新莊公寓無償借住44年！弟過世兄提告討房 弟媳抗辯：要住到終老

張姓男子1980年間將名下位於新北市新莊區中正路的一處公寓2樓房屋，無償借給胞弟一家居住，胞弟2021年底過世後，張男欲收回房屋，弟媳卻拒絕搬遷，甚至稱房子當年是由丈夫出資購買、僅「借名登記」在張男名下，張男無奈提告要求返還並追討相當於租金的不當得利。新北地方法院審結，判決弟媳應騰空遷出返還，另須自2025年4月起至返還房屋止，按月給付2萬元。

獨／台中建商辦都更詐貸2.2億！買地墊高到每坪65萬 董座5人遭訴

台中某建商辦理北區老舊社都市更新案，向地主以每坪23至45萬元購入898.05坪土地後，卻以不實合約墊高價金成每坪65萬元載入實價登錄，且用虛偽購地總價5.8億元，向銀行申貸八成4.6億元，取得土地後再向同一銀行詐貸2.2億元，檢方依詐欺銀行罪嫌起訴林姓董事長等5人。

男車禍進急診赫見褲襠內藏瓦斯槍遭送辦 法官這理由不罰

林姓男子今年5月15日上午8時許騎機車經台南永康區中正南路，擦撞停在路邊的轎車受傷，由救護車送往奇美醫院診治，急診室醫師檢視其傷勢時，發現其褲襠內藏有1把瓦斯槍，被依違反社維法送辦，他稱用來防身，也沒有拿出來開。法官認當時情境，林行為尚難達危害安全之虞而判不罰。

討債追車釀對方撞癱不治 男交保後逃亡遭法官裁定延押

桃園陳姓男子與台中吳姓男子因債務糾紛，陳竟找人設局誘出吳男，2023年11月間，雙方沿著中壢街頭高速追撞，釀吳男撞上警所門口路樹四肢癱瘓重傷；桃園地檢署依殺人罪起訴，法院認為陳男交保後逃亡，5天前裁定延押2月，將由國民法官專庭審理。

最高檢不提再審與非常上訴 盧正家屬：哀痛與遺憾

前員警盧正涉綁架撕票遭判死刑已槍決，民團籲檢察總長啟動非常救濟。最高檢認定事證不符再審新證據要件，也無非常上訴事由。民團...

男騎腳踏車墜下水道箱涵溺斃 工地主任過失致死判1年

台南安南區六塊寮排水及海佃路2段箱涵改善工程3年多前傳溺水意外，曾姓男子連同腳踏車掉入箱涵溺斃，經檢警調查，張姓工地主任未依交維布設圖示擺設交通錐，箱涵也未鋪設覆工鐵板，當時張姓夫妻開車至工地旁加水站加水，挪移交通錐而未復位而被訴，法官認謝等3人犯過失致人於死罪，分判刑1年、6月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。