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討債追車釀對方撞癱不治 男交保後逃亡遭法官裁定延押

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園陳姓男子與台中吳姓男子因債務糾紛，陳竟找人設局誘出吳男，2023年11月間，雙方沿著中壢街頭高速追撞，釀吳男撞上警所門口路樹四肢癱瘓重傷；桃園地檢署依殺人罪起訴，法院認為陳男交保後逃亡，5天前裁定延押2月，將由國民法官專庭審理。

起訴指出，現年29歲男子陳治程、戴姓友人與吳男間有債務糾紛，吳男先前為擔保債務，已將名下一輛轎車交給陳。陳與戴男為討債，找李姓男子等人於2023年11月7日晚間11時17分，約在桃園區莊敬路一段一處全家便利商店附近集結。

陳利用吳扣押宋男身分證之便，聯繫宋姓男子，由宋男向吳佯稱要取回過去因欠錢而交出的身分證，雙方約定2023年11月8日凌晨到中壢區一處洗車場見面；陳、戴男及其他人則分乘3輛車前往，並在現場堵人。

18日凌晨0時15分許，陳駕A車、戴駕B車、宋男搭乘C車抵達洗車場。吳男則搭乘由趙男駕駛、載有袁姓及陳姓D車在場等候，當吳見A車、B車駛入察覺有異，隨即指示趙駛離。

陳與戴見狀，旋即駕車緊追在後，沿桃園市中壢區環中東路、大仁一街、中山東路等處高速追攔，期間數次以車頭撞擊趙男的D車車尾。當趙男欲將D車駛入桃園市警中壢分局普仁派出所求救時，陳再次由後方大力衝撞D車，致D車失控撞上普仁派出所前之路樹。

撞車事故後，吳男受有第一頸椎骨裂、第四至第五頸椎骨折脫位併脊髓損傷、外傷性氣胸等重傷，雖經送醫搶救保住性命，卻留下四肢癱瘓、呼吸衰竭及呼吸器依賴等後遺症，四肢活動機能喪失，中樞神經系統功能也達極度障礙程度；同車的袁姓男子同樣受傷，轎車則因撞擊造成保險桿斷裂、車頭車尾凹陷及後擋風玻璃損壞。

陳男肇事後，立刻駕車逃離，通知戴男到中壢區後興路某地點接應，戴男隨即駕車抵達，陳趕緊將原本放車上的棍棒、刀子及個人物品全移到戴男車上，一行人之後躲在平鎮區中豐路一處檳榔攤；普仁派出所員警到場處理事故，循線查出整起追車經過。

檢方原是以殺人未遂、重傷害、傷害、強制及毀損等罪嫌起訴陳治程，認為他與戴男及其他涉案人員具有犯意聯絡及行為分擔，將從重以殺人未遂罪論處。

由於吳男於2025年4月3日死亡，桃檢為釐清死亡原因，調取吳男病歷資料，並函詢台中光田醫院，確認死亡結果與2023年11月8日遭追撞受傷之間具有因果關係後，變更起訴殺人未遂罪，更正以刑法第271條第1項殺人罪。

正因為吳姓被害人從「重傷倖存」變成「死亡」，桃園地院認定本案符合國民法官法所定「故意犯罪因而發生死亡結果」的案件類型，裁定移由桃園地院國民法官專庭審理，連同其他傷害、強制及毀損部分一併進行國民參與審判。

桃園陳男2023年11月間為討債，計誘吳姓男子出面，雙方在中壢街頭飛車追逐，見吳男企圖向警方求救，竟駕車由後方衝撞，導致吳男的車撞上路樹，造成他重傷癱瘓，去年4月初死亡，桃園地檢署變更起訴殺人未遂法條，改以殺人罪，將由國民法官專庭審理，陳男也遭法官裁定延押2個月。記者陳恩惠／攝影
桃園陳男2023年11月間為討債，計誘吳姓男子出面，雙方在中壢街頭飛車追逐，見吳男企圖向警方求救，竟駕車由後方衝撞，導致吳男的車撞上路樹，造成他重傷癱瘓，去年4月初死亡，桃園地檢署變更起訴殺人未遂法條，改以殺人罪，將由國民法官專庭審理，陳男也遭法官裁定延押2個月。記者陳恩惠／攝影

討債 交保 中壢

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