獨／台中建商辦都更詐貸2.2億！買地墊高到每坪65萬 董座5人遭訴

台中某建商辦理北區老舊社都市更新案，向地主以每坪23至45萬元購入898.05坪土地後，卻以不實合約墊高價金成每坪65萬元載入實價登錄，且用虛偽購地總價5.8億元，向銀行申貸八成4.6億元，取得土地後再向同一銀行詐貸2.2億元，檢方依詐欺銀行罪嫌起訴林姓董事長等5人。

全案經台中地檢署檢察官楊凱婷指揮，查出建商林姓董事長（72歲）與李姓女副總經理（50歲）2021年為開發北區中清段土地，明知以每坪不到65萬元購入土地，卻為順利向銀行取得高額貸款，藉由虛增公司帳上土地取得成本，虛構將來出售土地實際利得。

林翁先是偽造多名地主授權出售土地同意書，2021年1月11日再和李姓女副總、林姓仲介，及邱姓地政士在公司內，由邱預擬建商以每坪65萬元價格向多名地主，購買898.05坪、總價5億8370萬元的不動產買賣契約書，林則代替地主和建商虛偽簽約。

林翁、李女同年2月18日再以建商名義，命員工持合約、建商整合重建銷售計畫書到銀行申請土地融資貸款，行員誤信其以5億8370萬元購地，4月8日准予核貸8成共4億6690萬元，貸放條件是3個月內查詢實價登錄與其買賣契約總價是否相符。

檢調發現，林等實際以每坪23萬5000元至45萬元不等，向多名地主陸續購入土地，部分會幫支付土地增值稅，或談妥地主不負責地上物拆除責任，卻由邱姓地政士辦理過戶時，以虛偽不實價格辦理實價登錄，換算成每坪65萬元假象。

林翁取得土地後，同年8月將其中15筆土地，向銀行再申請2.2億元短期貸款，實際卻未用於支付足額土地款，再以此詐貸得手。

檢方訊時，林翁辯稱完全授權李女處理，李女表示公司確實以每坪65萬元購地，邱姓地政士也說從頭到尾只知建商和地主交易金額就是65萬元；林姓仲介則坦承，配合李女墊高土地買賣價金至每坪65萬元，另名施姓開發公司負責人也說，受林翁、李女指示擔任本案土地交易過水人頭。

多名地主說，建商以低於市場行情向他們購買，因土地上還有爛尾樓整合困難，也有人表示，知道比行情低，但有地上物、住戶存在，他們無法處理且需要錢才賣掉。

檢方比對相關證據，從重依詐欺銀行罪起訴林等一共5人，其詐貸2.2億元，尚有本金約1.3億多元未償還，請法院宣告沒收。