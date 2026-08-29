新莊公寓無償借住44年！弟過世兄提告討房 弟媳抗辯：要住到終老

張姓男子1980年間將名下位於新北市新莊區中正路的一處公寓2樓房屋，無償借給胞弟一家居住，胞弟2021年底過世後，張男欲收回房屋，弟媳卻拒絕搬遷，甚至稱房子當年是由丈夫出資購買、僅「借名登記」在張男名下，張男無奈提告要求返還並追討相當於租金的不當得利。新北地方法院審結，判決弟媳應騰空遷出返還，另須自2025年4月起至返還房屋止，按月給付2萬元。

判決指出，張男主張2樓房屋在1980年建造後不久，就登記為他所有，當時他未居住，因胞弟稱家中孩子多、房間不夠住，他顧念兄弟情份，一口答應無償借住，如今胞弟離世，姪子、姪女皆已成年並繼承胞弟同棟公寓1樓遺產，使用借貸目的已不存在，對方卻置之不理、無權占用44年，於2025年1月提告。

弟媳及弟媳3名子女則抗辯，亡夫當年靠自身技術創立蘆洲電機行賺錢，後來經營有成賺錢買土地持分，因怕夫妻爭吵影響產權，才將1樓登記在亡夫當名下、2樓基於信任「借名登記」在張男名下。

弟媳還說，1980年來房屋稅、地價稅、水電費都是他們一家負擔，亡夫曾對外出租給補習班、心算班使用，認為自己才是實際所有權人，縱使不成立借名登記，張男當年也是同意讓他們一家五口「住到終老」，使用借貸目的尚未完成。

不過，法官傳喚張家其他兄弟姊妹等證人發現，張家兄弟當年從台中北上打拚、共同經營電機行，並未個別領取薪水，賺來的錢是「公家錢」，隨後用「公家錢」買房並分產，並非胞弟個人出資借名登記於張男名下；至於房屋稅、水電費由實際住戶繳納符合常理，弟媳無法舉證證明借名登記關係存在。

法官還說，張男主張只無償借給胞弟住，弟媳等人無法舉證使用借貸契約，又考量1980年時弟媳3名子女分別僅7歲、5歲、3歲，都是受父母撫養，何以訂立使用借貸契約，有違常理。

法官審酌，張男胞弟當初借房是因3名子女尚小、1樓空間不足，如今3名子女均成年、結婚並遷出戶籍，張男胞弟也已過世，1樓房屋已足供弟媳一人居住，堪認借貸目的已使用完畢，使用借貸關係消滅。

法院認定，目前僅弟媳一人實質占用2樓房屋，故判弟媳應騰空遷出並將房屋返還給張男；租金利益部分，考量周邊行情，判弟媳自2025年4月1日起至遷讓返還日止，每月給付2萬元。