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正確使用AI 司法機關推模型指引規範

中央社／ 中央社

根據檢方觀察，近年偶見「AI書狀」法條錯引的撒網式提告；法院提醒民眾，善用訴訟輔導資源，防範「AI代書」司法黃牛；法務部與司法院推動專屬語言模型與指引，以科技輔助。

1名資深主任檢察官告訴中央社記者，近年檢察官收案時，偶見具「AI生成痕跡」告訴或答辯書狀。民眾可能不諳法律要件，透過人工智慧（AI）表達訴求，但往往生成數十頁看似專業，實則「牛頭不對馬嘴」的內容，甚至列入無關法條，形成「撒網式」提告。

至於民眾誤用AI提告，是否觸犯中華民國刑法「誣告罪」，這名主任檢察官說，誣告罪成立要件是「故意完全捏造、虛構不存在的客觀事實」，如果確實發生糾紛或爭吵，當事人僅由於誤解法律或聽信AI建議提告，引用不正確法條，屬於法律認知錯誤，不構成誣告。

至於民眾可能由於訴訟門檻轉而求助AI或誤信「司法黃牛」，台灣台中地方法院表示，各地院設有「訴訟輔導科」提供多元便民資源，以台中地院為例，民國114年服務件數就達11萬5601件（現場到院諮詢近8萬件）。

台中地院說，訴訟輔導科配置司法志工引導，服務項目包括訴訟程序指引、書狀範本提供、非訟事件（如支付命令、本票裁定、拋棄繼承或聲明異議等）書狀撰寫協助等。

不過，台中地院表示，法院輔導範圍嚴守「程序協助」，絕不涉案件勝算評估或代寫起訴狀等審判核心實體法律事項；如果民眾有實體法律諮詢需求，輔導科會轉介到駐點法院的「法律扶助基金會」、「律師公會」等，由專業律師提供正確協助。

坊間偶有不肖人士打著「AI智慧法律代書」、「保證勝訴」或「低價包辦訴狀」等宣傳攬客，台中地院表示，訴訟絕無保證勝訴，依律師法規定，無律師證書者不得辦理訴訟業務，刑法也禁止「包攬訴訟」，司法黃牛更涉及詐欺取財罪。民眾如果遇疑似情事，可向各地律師公會查證身分，並向檢警檢舉報案。

此外，法務部今年6月啟動「法務專屬大型語言模型」計畫，法務部長鄭銘謙說，法務部推動的AI系統，將以「可信任AI」為核心，落實隱私與資訊安全、透明可解釋及公平無偏見等原則，導入第3方驗證機制，確保AI應用建立在安全可信制度基礎上，而最終判斷與責任仍由人把關。

另外，司法院已函頒「司法院及所屬各機關使用人工智慧系統參考指引」，將AI系統定位為「審判輔助工具」，功能僅限於協助法官檢索資料、摘要分析及輔助作業流程優化；至於證據價值判斷、事實認定、法律適用或量刑等核心工作仍須由法官親自為之。

中央社 黃牛 人工智慧

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