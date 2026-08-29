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AI書狀打官司 專家提醒慎防AI幻覺

中央社／ 中央社

人工智慧科技基金會執行長溫怡玲說，由於本土法律語料稀缺，可能造成「AI幻覺」，現階段只能當「最初步的輔助與參考」，絕不能取代專業諮詢，以AI生成書狀打官司不可不慎。

近年屢見人工智慧（AI）應用於法律上的爭議，溫怡玲告訴中央社記者，以生成式AI處理事務時，除寫程式時能較準確，「AI幻覺」其實都會發生，截至目前有標準答案的事項通常較不易出錯。

溫怡玲說，不只法律類別，生成式AI核心運作機制是依語料大數據「機率」回答，資料庫中英文語料占大多數，即便比對中文，簡體中文資料量也是正體中文數千倍以上。在缺乏台灣法規與判決文本情況下，AI面對台灣法律諮詢時，就可能發生「AI幻覺」。

溫怡玲表示，所有AI大型語言模型都有本質問題，還是有很大限制，如法律判例都有當時時空背景與獨特情境，這非AI能掌握，缺乏這類情境資料，就有法律領域應用上的主要風險。

溫怡玲說，使用者須建立正確「AI素養」，查詢有固定標準答案的法律流程，如按鈴申告等，大型語言模型或許可提供基本指引，但涉及實質法律權利義務、案件判斷或訴訟策略，AI現階段只能作為「最初步的輔助與參考」，絕不能直接取代律師專業諮詢，勿因輕信AI生成的法律見解，而承擔不必要的風險。

中央社 台中 人工智慧 法律

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