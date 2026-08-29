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AI書狀冒出幽靈法條、案例 律師建議找專業把關

中央社／ 中央社

據法界觀察，近年越來越多民眾在司法案件中以人工智慧（AI）生成書狀，卻出現不少「一本正經說瞎話」的幽靈法條與判例，執業律師建議民眾，運用AI至少也應搭配律師專業把關。

「拿到判決後，請找個律師問清楚，當然，是活生生的、有血有肉有執照的律師。不要問AI，不要用AI寫上訴狀，更不要以為人家看不出是AI寫的。假使原告真的把祖厝看得那麼重，這應該是最基本的。」

這段文字出自於台灣桃園地方法院7月1項確認買賣關係不存在的民事判決，相當程度反映法官的無奈。

類似情況也發生在美國，美國喬治亞州最高法院5月懲戒1名州檢察官，裁定這名檢察官濫用AI，導致謀殺案判決中出現虛假且具誤導性案例引用。

曾任法官的律師張淵森告訴中央社記者，近年確實有越來越多委託人，拿著AI產出的解答討論訴訟方向，但限於AI現階段精確性，加上民眾提問技巧不足，常出現AI在缺乏關鍵事證下給予「過度樂觀」的勝訴預期，進而影響當事人對案件風險的判斷。

「要先有能力做對，才有能力糾錯」，張淵森說，在現階段技術與法學專業門檻下，很難期待一般民眾能單純依靠AI自行處理法律案件。

此外，張淵森表示，他發現少數律師依賴AI寫書狀，卻未落實查證，導致書狀中出現憑空捏造法條、立法理由與背離客觀事實等「一本正經說瞎話」亂象，影響司法專業品質。

律師徐承蔭也說，近年在民事、行政或家事案件等諮詢，常遇到當事人直接拿AI產出文字作為答辯意見。曾有行政案件的委託單位，提供AI整理的法院實務見解，但他查證才發現那些裁判字號「根本不存在」，經詢問當事人，對方才坦承是AI生成資料。

徐承蔭表示，科技雖是人腦輔助工具，但AI確實可能出錯或產生「幻覺」，許多律師處理案件時，會透過AI拓展思考維度、補足盲點，前提是須先具備案件策略與法律架構，精準設定關鍵條件。

「是人使用AI，而非被AI所用」，徐承蔭建議民眾諮詢律師前，可先將事實經過依時間軸整理成大事記，結合自己或查詢AI後想法，再與律師深入討論，藉專業檢驗與雙向溝通，才能真正跳脫思維框架、維護當事人權益。

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