10歲童遭性傷害案 沈伯洋：應改善制度

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天被問及10歲童遭受性傷害議題時說，近期兒虐案大部分與托育有關，應該改善的是制度問題，市府卻把社工推至第一線，無法接受此事被政治操作。

台北市社會局昨天發布新聞資料表示，針對此案接獲通報後第一時間就啟動保護措施，兒少保護是一項持續評估、滾動修正的專業工作，並非僅依單一事件或單一時間點決定處遇措施，啟動安置是基於兒少最佳利益及專業親職能力與安全評估，並透過中央衛福部的兒少保護安全評估（SDM）機制，進行最妥適安排。

沈伯洋今天上午跟台北市內湖南港區議員及議員參選人前往東湖五分市場掃街拜票。沈伯洋等人在接受聯訪時，被問及女童遭受性傷害議題，連前總統蔡英文也關切並透過臉書發文。

沈伯洋在聯訪時回應，先不講個案但必須提到這幾年兒虐案越來越多，包含托育相關及家庭內暴力等，針對托育機構相關的案件，其實北市府稽查過程未做好，否則不會對外稱有掌握但後續卻又一直爆發相同案件。

沈伯洋說，此個案是跟家庭相關，比較令人痛心的明明是制度性問題，如外界關注安置量能等，但北市府卻把社工推到第一線，以政治操作方式處理，真的不能接受。

沈伯洋指出，前總統蔡英文發文是因看不下去此狀況且認為應改善制度，其實外界過去就提出應改善制度，如黨籍台北市議員多次在議會質詢時也不斷提出相同要求，但相關制度至今仍未改善。

至於總統府因國務機要費遭立法院刪減，導致原向弱勢團體採購的中秋禮盒計畫受影響。沈伯洋今天被問及昨天花新台幣10萬元認購庇護工場禮盒的原因。

沈伯洋回應，其實原本就規劃要購買，主要是庇護工場在中秋節的訂單被立法院砍掉，至於有人被問及是否可幫助庇護工場卻稱還要評估，認為平常就應幫助弱勢團體，不是只有現在才須提供協助，並希望民眾能多訂購弱勢團體如庇護工場等的中秋禮盒。