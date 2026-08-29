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最高檢不提再審與非常上訴 盧正家屬：哀痛與遺憾

中央社／ 台北29日電

前員警盧正涉綁架撕票遭判死刑已槍決，民團籲檢察總長啟動非常救濟。最高檢認定事證不符再審新證據要件，也無非常上訴事由。民團轉達盧正家屬深感哀痛與遺憾，堅持奮戰到底。

盧正被控於民國86年間涉嫌擄人勒索後撕票，最高法院於89年6月間判處死刑定讞，法務部於同年9月間執行槍決。盧正家屬及民間團體在盧正死後持續為他喊冤。

台灣冤獄平反協會認為，本案有應重新調查的新事證，且新事證足以動搖原確定判決所認定部分事實，依「最高檢察署辦理爭議性死刑確定案件審查作業要點」規定提出促請審查意見書，請求最高檢審查，訴求檢察總長能促進本案提起再審或提起非常上訴。

最高檢察署昨天發布新聞稿表示，綜合審查相關事證後，認為均不符合刑事訴訟法所定再審新證據要件，因此無從聲請再審，也不符合提起非常上訴的事由。

台灣冤獄平反協會表示深感遺憾，盧正案義務律師團將代表家屬，正式向法院聲請再審，相信司法終將還給蒙冤之人應有的清白，家屬也深感哀痛與遺憾，並表示將堅持奮戰到底。

盧正因綁票殺害詹姓婦人被判死刑定讞槍決，盧的家屬曾抬棺到法務部抗議，要求查明真相。聯合報系資料照
盧正因綁票殺害詹姓婦人被判死刑定讞槍決，盧的家屬曾抬棺到法務部抗議，要求查明真相。聯合報系資料照

非常上訴 檢察總長 綁架

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