快訊

九合一風雲／新北第一選區四方混戰 淡海新市鎮兵家必爭

孫宇晨發文「關燈」宣布休戰　喊話景甜：我希望她好

挺陳幸妤「鍘美藝術節」9月18日起連演5天 再擴充藝陣、戰鼓演出

聽新聞
0:00 / 0:00

男騎腳踏車墜下水道箱涵溺斃 工地主任過失致死判1年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南安南區六塊寮排水及海佃路2段箱涵改善工程3年多前傳溺水意外，曾姓男子連同腳踏車掉入箱涵溺斃，經檢警調查，張姓工地主任未依交維布設圖示擺設交通錐，箱涵也未鋪設覆工鐵板，當時張姓夫妻開車至工地旁加水站加水，挪移交通錐而未復位而被訴，法官認謝等3人犯過失致人於死罪，分判刑1年、6月。

檢方起訴，謝姓男子為工地主任，2022年12月22日起，施作至安南區培安路、安和路1段471巷交岔路口處，進行箱涵清淤工作時，僅在緊鄰箱涵西側、南側及東側、北側距離箱涵數公尺處設置相連鐵皮圍籬；於緊鄰箱涵北側及東側未遭鐵皮圍籬包覆部分，只設置5個連桿相連交通錐、箱涵北側距離數公尺處，放置3個未以連桿相連交通錐，且未在箱涵上鋪設蓋板。

同年12月28日晚間6時53分，張姓男子開車搭載姚姓妻子至位於箱涵東側道路旁加水站加水，二人貪圖方便，由張指示姚女自副駕駛座下車，將第2層交通錐靠東側及中央交通錐，均挪移至停放在路邊，方便張逆向倒車，將車子駛至加水站旁加水，事後也未將交通錐擺回原處。

未料，2分鐘後，曾男飲酒後騎乘腳踏車，沿安南區培安路南向北車道逆向騎駛，穿越第2層交通錐原擺放中央交通錐位置，並自第1層交通錐西側處開口掉入箱涵內溺水身亡。

謝及辯護人辯稱，工程已在案發地點施作一周，曾應該知道現場有工程在施作，且曾自身有飲酒，又逆向騎乘腳踏車，本案發生是曾過失所致，與謝的行為並無相當因果關係。

張姓夫妻辯稱，當天是因張身體不適，又需要加水，才會由姚女挪動交通錐，以便張得以駕車靠近加水站就近取水，當時現場還有其他交通錐，曾自己酒駕，沒有注意到箱涵的存在，才會繼續逆向往前騎行，穿越第1層交通錐的間隙，掉入箱涵。

夫妻說，縱使他們沒有移動交通錐，曾還是會騎過去，而且他們移動交通錐的地方，也不是曾最後掉落的地方，所以事故的發生和他們移動交通錐的行為間，並無因果關係。

台南地院指出，本案工地於案發時交維布設，包含並非所有交通錐上均開啟爆閃燈或警示燈、箱涵北側未完全以交通錐及連桿包圍並加以阻隔、箱涵上並未鋪設覆工鐵板，均未符合本案交維布設圖圖示，謝既知悉工地應依照交維布設圖擺設，卻未為之，就事故發生自有過失。

合議庭認為，倘本案箱涵於四周以帶有爆閃燈交通錐及連桿完全包圍，應得達到相當警示及阻隔作用；縱曾仍未注意，騎乘腳踏車闖入，倘箱涵上有確實以蓋板覆蓋，自無可能發生曾掉入箱涵後溺斃憾事。

合議庭也認為，倘若張姓夫妻未將第2層交通錐中央、東側交通錐移置路邊，曾即有可能於騎至原第2層交通錐擺放位置時，就撞擊到中央交通錐，或至少可透過交通錐、爆閃燈外觀，先行警戒周遭是否有危險。

且本案發生於夜間，本容易有光線昏暗、視線不佳情形，倘能事先看見爆閃燈明滅，用路人也能預先減速、煞停或改變行向，而非已行至緊鄰箱涵第1層交通錐旁，才反應不及掉入箱涵內。張姓夫妻挪移交通錐行為，也與曾掉入箱涵後溺水身亡結果間，具有因果關係無訛。

台南安南區六塊寮排水及海佃路2段箱涵改善工程3年多前傳溺水意外，曾姓男子連同腳踏車掉入箱涵溺斃。圖／讀者提供
台南安南區六塊寮排水及海佃路2段箱涵改善工程3年多前傳溺水意外，曾姓男子連同腳踏車掉入箱涵溺斃。圖／讀者提供

過失致死 腳踏車 工地

延伸閱讀

無牌舊車占機車格收3萬6巨額罰單 車主控違比例原則法官這理由駁回

台中最多司法官拜的土地公廟暗夜遭火焚 20年前助破毒蠻牛案再引討論

影／影帝級演出！通緝男遇檢裝失憶 同事傻眼只知他外號「瘋狗」

新竹棒球場案林智堅不起訴 營造、監造4人緩起訴

相關新聞

大日開發蘇幸福行賄基市府195萬判刑出爐 法官：行賄及逃漏稅破壞官箴

基隆市東岸商場停車場前營運商大日開發公司，負責人蘇幸福為求營運順利，涉嫌分4年交付市府前交旅處陳姓臨時人員95萬元賄款，換取陳洩露內部督導考核重點；蘇另取得信二路立體停車場委託經營管理標案後，交付陳100萬元賄款；蘇並以多名公司員工擔任人頭開立不實發票及短報營收逃漏營業稅232萬，法官依貪汙治罪條例等罪判應執行有期徒刑1年6月，均緩刑4年，支付公庫20萬元。

男騎腳踏車墜下水道箱涵溺斃 工地主任過失致死判1年

台南安南區六塊寮排水及海佃路2段箱涵改善工程3年多前傳溺水意外，曾姓男子連同腳踏車掉入箱涵溺斃，經檢警調查，張姓工地主任未依交維布設圖示擺設交通錐，箱涵也未鋪設覆工鐵板，當時張姓夫妻開車至工地旁加水站加水，挪移交通錐而未復位而被訴，法官認謝等3人犯過失致人於死罪，分判刑1年、6月。

原產地標示不實 欣興電子PCB總經理1500萬交保

ABF載板三雄之一欣興電子昨遭檢調搜索，檢調查出欣興疑將在中國大陸產製PCB運回國後，換貼標示為「MIT」台灣製造，約談涉案14人及4名證人，檢方連夜複訊後，PCB事業處總經理王佰偉1500萬元、副總吳國賓1200萬元交保。

原產地標示不實　欣興電子PCB總經理1500萬交保

ABF載板三雄之一欣興電子昨遭檢調搜索，檢調查出欣興疑將在中國大陸產製PCB運回國後，換貼標示為「MIT」台灣製造，約談涉案14人及4名證人，檢方連夜複訊後，PCB事業處總經理王佰偉1500萬元、副總吳國賓1200萬元交保。

台中男到彰化北斗訪友 路過田尾順道偷香油錢被捕

彰化縣田尾鄉一處宮廟賽錢箱本（8）月25日清晨2點遭破壞偷錢，警方調閱相關監視器，掌握犯嫌的犯案時使用交通工具及相關特徵，並沿線調閱監視器、過濾行蹤及比對可疑對象，到台中市逮捕黃姓男子，詢問後依竊盜罪嫌移送偵辦。

無牌舊車占機車格收3萬6巨額罰單 車主控違比例原則法官這理由駁回

基隆詹姓車主將一輛舊機車拔去車牌後停放在一處畫設在道路的機車停車格，久未移置，被警方依「汽車未懸掛號牌，於道路停車」舉發違規行為，台北市區監理所依道交條例裁處最高額3萬6000元。車主認為未行駛於道路且違反比例原則提起行政訴訟，法官認定「停車格屬道路範圍內」駁回他的請求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。