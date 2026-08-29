男騎腳踏車墜下水道箱涵溺斃 工地主任過失致死判1年

台南安南區六塊寮排水及海佃路2段箱涵改善工程3年多前傳溺水意外，曾姓男子連同腳踏車掉入箱涵溺斃，經檢警調查，張姓工地主任未依交維布設圖示擺設交通錐，箱涵也未鋪設覆工鐵板，當時張姓夫妻開車至工地旁加水站加水，挪移交通錐而未復位而被訴，法官認謝等3人犯過失致人於死罪，分判刑1年、6月。

檢方起訴，謝姓男子為工地主任，2022年12月22日起，施作至安南區培安路、安和路1段471巷交岔路口處，進行箱涵清淤工作時，僅在緊鄰箱涵西側、南側及東側、北側距離箱涵數公尺處設置相連鐵皮圍籬；於緊鄰箱涵北側及東側未遭鐵皮圍籬包覆部分，只設置5個連桿相連交通錐、箱涵北側距離數公尺處，放置3個未以連桿相連交通錐，且未在箱涵上鋪設蓋板。

同年12月28日晚間6時53分，張姓男子開車搭載姚姓妻子至位於箱涵東側道路旁加水站加水，二人貪圖方便，由張指示姚女自副駕駛座下車，將第2層交通錐靠東側及中央交通錐，均挪移至停放在路邊，方便張逆向倒車，將車子駛至加水站旁加水，事後也未將交通錐擺回原處。

未料，2分鐘後，曾男飲酒後騎乘腳踏車，沿安南區培安路南向北車道逆向騎駛，穿越第2層交通錐原擺放中央交通錐位置，並自第1層交通錐西側處開口掉入箱涵內溺水身亡。

謝及辯護人辯稱，工程已在案發地點施作一周，曾應該知道現場有工程在施作，且曾自身有飲酒，又逆向騎乘腳踏車，本案發生是曾過失所致，與謝的行為並無相當因果關係。

張姓夫妻辯稱，當天是因張身體不適，又需要加水，才會由姚女挪動交通錐，以便張得以駕車靠近加水站就近取水，當時現場還有其他交通錐，曾自己酒駕，沒有注意到箱涵的存在，才會繼續逆向往前騎行，穿越第1層交通錐的間隙，掉入箱涵。

夫妻說，縱使他們沒有移動交通錐，曾還是會騎過去，而且他們移動交通錐的地方，也不是曾最後掉落的地方，所以事故的發生和他們移動交通錐的行為間，並無因果關係。

台南地院指出，本案工地於案發時交維布設，包含並非所有交通錐上均開啟爆閃燈或警示燈、箱涵北側未完全以交通錐及連桿包圍並加以阻隔、箱涵上並未鋪設覆工鐵板，均未符合本案交維布設圖圖示，謝既知悉工地應依照交維布設圖擺設，卻未為之，就事故發生自有過失。

合議庭認為，倘本案箱涵於四周以帶有爆閃燈交通錐及連桿完全包圍，應得達到相當警示及阻隔作用；縱曾仍未注意，騎乘腳踏車闖入，倘箱涵上有確實以蓋板覆蓋，自無可能發生曾掉入箱涵後溺斃憾事。

合議庭也認為，倘若張姓夫妻未將第2層交通錐中央、東側交通錐移置路邊，曾即有可能於騎至原第2層交通錐擺放位置時，就撞擊到中央交通錐，或至少可透過交通錐、爆閃燈外觀，先行警戒周遭是否有危險。

且本案發生於夜間，本容易有光線昏暗、視線不佳情形，倘能事先看見爆閃燈明滅，用路人也能預先減速、煞停或改變行向，而非已行至緊鄰箱涵第1層交通錐旁，才反應不及掉入箱涵內。張姓夫妻挪移交通錐行為，也與曾掉入箱涵後溺水身亡結果間，具有因果關係無訛。