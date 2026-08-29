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原產地標示不實 欣興電子PCB總經理1500萬交保

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

ABF載板三雄之一欣興電子昨遭檢調搜索，檢調查出欣興疑將在中國大陸產製PCB運回國後，換貼標示為「MIT」台灣製造，約談涉案14人及4名證人，檢方連夜複訊後，PCB事業處總經理王佰偉1500萬元、副總吳國賓1200萬元交保。

桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡說明，調查局接獲檢舉，指我國生產印刷電路板（PCB）及積體電路載板的上市公司欣興電子公司，疑似將在大陸地區產製的PCB產品運送回國後，即換貼產地標示為台灣製造，涉嫌標示不實原產地而犯刑法偽造文書、妨害農工商罪等情，檢察長張春暉獲悉極為重視，隨即指派肅貪專組主任檢察官呂象吾及檢察官賴瀅羽指揮偵辦。

經調查蒐證後，昨天上午指揮法務部調查局桃園市調查處、新北市調查處、北機站、新竹縣站、新竹市站及資安工作站等單位，持桃園地方法院核發搜索票，兵分二路前往欣興電子公司位於桃園市龜山區之總公司及中壢區合江廠執行搜索。

約談PCB事業處總經理王佰偉、副總經理吳國賓、業務部劉姓業務員、合江廠廠長曾貞華、製造部周姓經理及製程工程師等14人，與相關證人4名，總計18人，查扣相關物品釐清案情。

檢察官漏夜訊問被告王佰偉等14人後，認其等均涉犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第255條第1項之商品虛偽標記等罪嫌，犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要。

今天清晨分別諭知王佰偉具保1500萬元、吳國賓具保1200萬元、曾貞華具保500萬元、周姓經理具保250萬元、劉姓業務員具保30萬元，其餘被告均請回，將持續擴大深入追查相關事證。

千金股欣興電子昨遭檢調搜索，檢方連夜複訊後，PCB事業處總經理王佰偉、副總吳國賓、廠長曾貞華、周姓製造部經理和劉姓業務等5人，分別以1500萬至30萬不等金額交保。記者陳恩惠／翻攝
千金股欣興電子昨遭檢調搜索，檢方連夜複訊後，PCB事業處總經理王佰偉、副總吳國賓、廠長曾貞華、周姓製造部經理和劉姓業務等5人，分別以1500萬至30萬不等金額交保。記者陳恩惠／翻攝

欣興電子 PCB 欣興

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