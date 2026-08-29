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台中男到彰化北斗訪友 路過田尾順道偷香油錢被捕

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣田尾鄉一處宮廟賽錢箱本（8）月25日清晨2點遭破壞偷錢，警方調閱相關監視器，掌握犯嫌的犯案時使用交通工具及相關特徵，並沿線調閱監視器、過濾行蹤及比對可疑對象，到台中市逮捕黃姓男子，詢問後依竊盜罪嫌移送偵辦。

據了解，田尾鄉一處宮廟內錄影監視畫面顯示，25日清晨2點一名身穿雨衣的男子進入廟內，拿自備延長線插電後，使用電鑽打開賽錢箱行竊即從容離去。當天早上六點多宮廟人員發現賽錢箱被打開，香油錢不翼而飛，向警方報案。附近民眾指稱，宮廟位置較偏僻，可能因此成為小偷下手目標，好像被偷2千元香油錢。

黃姓男子（42歲）家住台中市，有一名好友住彰化縣北斗鎮，黃男經常機車借道田尾鄉產業道路抄捷到北斗鎮。一名林姓鄉民表示，多次看見黃男騎機車路過，沒想到他利用24日晚上到25日清晨下雨時作案。

警方調閱宮廟和沿途的監視錄影畫面，鎖定黃男涉嫌重大，彙整相關事證，循程序向法院聲請搜索票獲准，27日清晨前往台中市執行搜索，逮捕黃男並查扣疑似供本案使用的電動工具及相關物品。黃男經警詢後移送偵辦，警方將釐清黃男是否涉及其它相關案件。

北斗警分局長楊志源說，警方對於侵害民眾財產安全的犯罪案件，均秉持「迅速受理、積極追查、依法究辦」原則全力查辦，同時提醒宮廟及各場所管理人員應加強夜間門鎖及監視設備安全，香油錢箱避免存放大量現金，若發現可疑人車或遭受侵害，應立即報警追查。

彰化警方到台中市逮捕涉嫌<a href='/search/tagging/2/偷竊' rel='偷竊' data-rel='/2/103667' class='tag'><strong>偷竊</strong></a>宮廟香油錢的黃姓男子。圖／民眾提供
彰化警方到台中市逮捕涉嫌偷竊宮廟香油錢的黃姓男子。圖／民眾提供

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