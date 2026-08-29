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大日開發蘇幸福行賄基市府195萬判刑出爐 法官：行賄及逃漏稅破壞官箴

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市東岸商場停車場前營運商大日開發公司，負責人蘇幸福為求營運順利，涉嫌分4年交付市府前交旅處陳姓臨時人員95萬元賄款，換取陳洩露內部督導考核重點；蘇另取得信二路立體停車場委託經營管理標案後，交付陳100萬元賄款；蘇並以多名公司員工擔任人頭開立不實發票及短報營收逃漏營業稅232萬，法官依貪汙治罪條例等罪判應執行有期徒刑1年6月，均緩刑4年，支付公庫20萬元。

基隆地院判決書指出，基隆市府前交旅處陳姓臨時人員負責停車場收費經營管理、採購及契約管理等業務，陳被控常在交旅處督導前，以電話或面談方式，將內部督導重點、客訴等情形告知蘇幸福等大日公司人員，使大日預為因應處理，免列督導缺失，以免顧客滿意及服務效率等營運績效評估事項評分過低，影響續約。

蘇幸福分4年、每年交付2次，每次10萬元，到2022年7月19日止，總計交付陳賄款共95萬元。另陳藉機探得投標廠商名稱、家數、投標金額後，再將應秘密事項以通訊軟體LINE傳送訊息方式，洩漏給大日公司呂姓員工，2022年協助蘇取得信二路立體停車場委託經營管理標案後，蘇再交付陳100萬元賄款，陳男去年被依貪汙治罪條例收賄罪合併判處12年，褫奪公權8年。

時任交旅處賀姓技正在辦理信二路立體停車場委託經營標案時，被控把標案資料交給陳轉交大日，賀去年被依涉犯公務員洩漏國防以外之秘密罪共2罪，合併判處10月徒刑，緩刑3年。

判決說，蘇幸福等人還以多名員工為人頭，開立不實發票及短報營收方式逃漏營業稅計232萬。

法官指出，蘇幸福為大日開發負責人，身為商業經營者，除向公務人員行賄破壞官箴外，更不尊重契約約定內容，意圖為公司逃漏稅及規避應給付之權利金，考量已依稅捐稽徵機關指示完納，對課稅公平及正確性危害已減輕。

法官日前依貪汙治罪條例、非公務員對於公務員關於違背職務行為交付賄賂罪、稅捐稽徵法、商業會計法、公司法、詐欺得利未遂罪等共51罪判刑，應執行有期徒刑6月，可易科罰金，褫奪公權2年，均緩刑4年，緩刑期間付保護管束，向公庫支付20萬元、60小義務勞務。

東岸商場停車場前經營者大日開發負責人蘇幸福，行賄基市府195萬判刑出爐，法官：行賄及逃漏稅破壞官箴。記者游明煌／攝影
東岸商場停車場前經營者大日開發負責人蘇幸福，行賄基市府195萬判刑出爐，法官：行賄及逃漏稅破壞官箴。記者游明煌／攝影

逃漏稅 法官 基隆

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