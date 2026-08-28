新竹棒球場案林智堅不起訴 營造、監造4人緩起訴

台灣新竹地方檢察署今天說，新竹市立棒球場工程案，查出營造、監造公司4人涉在施工日誌及監造紀錄登載不實，均予緩起訴；前新竹市長林智堅等遭告發涉圖利等則予不起訴。

根據竹檢晚間發布新聞資料，新竹市政府變更設計完成前，指示營造公司先施作預定新增項目，導致部分原定工程進度延後。蕭姓工地主任、朱姓品管人員為使施工日誌符合預定進度，涉預先登載尚未施作的紅土回填及植草等項目。

檢方表示，李姓監造主任及帥姓監造工程師涉參照施工日誌，在監造日報表登載已監督相關工程，另製作、補簽18份施工抽查紀錄表，造成竹市府承辦人員誤信工程施工及查驗已完成。

檢方說，4人涉犯行使業務上登載不實文書罪，予緩起訴處分，並命4人收到執行緩起訴處分命令通知書後2個月內，各向公庫支付新台幣4萬元。

至於林智堅等遭告發圖利，檢方表示，棒球場工程雖多次追加預算，各次契約變更都未違反政府採購法相關規定，而經通訊監察、金流比對、搜索及帳務分析，未發現林智堅或其他竹市府人員與營造、監造公司間有不法金流、收賄或圖利事證，予不起訴。

檢方說，球場雖發現部分不符規範石塊、木材等，但數量有限，查無業者自外運入廢棄物、外運土壤變賣或詐領工程款等證據，而工程雖有行政管理及施工瑕疵，但不足認定相關人員涉刑事犯罪，均予不起訴處分。