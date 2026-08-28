新竹棒球場追加逾11.5億 檢說明「未違採購法、查無林智堅不法金流」

新竹地檢署曾指揮新竹市調查站前往新竹市立棒球場會勘。圖／新竹地檢署提供

歷經近4年偵辦的新竹市立棒球場案，新竹地檢署今天晚間10點說明，前新竹市長林智堅及巨佳營造公司和負責人詹男等人涉及貪汙治罪條例、政府採購法、廢棄物清理法、竊盜、詐欺及文書等罪嫌，犯罪嫌疑不足，均予不起訴處分；另相關營造商蕭男、朱男、李男及帥男等4人，則因涉犯行使業務上登載不實文書罪，檢察官予以緩起訴，各支付4萬元緩起訴處分金。

檢方指出，本案起因於新竹市政府辦理「新竹市立棒球場新建統包工程」，由巨佳營造以8億2541萬元得標，艾奕康負責專案管理及監造，力瑋工程則承攬拆除、廢棄物清運及土方回填工程。當時林智堅擔任新竹市長，其他涉案人員則分別擔任營造、監造及工程相關職務。

針對林智堅遭告發涉嫌圖利部分，檢方認定，本案工程經多次追加後，總工程費雖由原規畫的3億5300萬元增加至11億5476萬餘元，專案管理及監造服務費也增至2951萬餘元，但工程追加具有具體原因，且各次契約變更金額均未逾原契約金額50%，並未違反政府採購法相關規定，因此認定罪嫌不足，予以不起訴。

檢方另透過通訊監察、金流比對、搜索及帳務分析，調查林智堅及其他市府人員與巨佳、艾奕康間的往來，未發現不法金流、收賄或圖利事證。雖然審計及市府調查曾認定本案存在專案管理與監造角色混淆、採購程序及督導不周，以及未妥適驗收即開放使用等行政疏失，並已進行行政究責及移送監察院審查，但檢方認為，尚無積極證據證明林智堅或其他公務員涉犯圖利罪或違反政府採購法罪責。

至於遭告發的非法掩埋廢棄物、竊土、詐欺及違法審查等部分，檢方指出，工程契約及監拆計畫原本即核准拆除產生的磚瓦、石塊等B5類剩餘土石方，經破碎後可在現地回填；透過縮時影像及證人證述，也未發現巨佳或力瑋公司自外運入廢棄物掩埋。

至於球場草皮植床，雖然巨佳營造實際以砂、黃土施作，與原需求書不符，但承辦人朱男已在2022年自主檢查表註記「變更、與統需書不符」，檢方認為沒有刻意隱匿；且實際土層厚度反而高於設計標準，增加成本約347萬1351元，難認有偷工減料獲利情形。

對於市府兩度開挖發現的未破碎石塊、木材、太空包及其他異物，檢方認定數量有限且散落於外野，其中部分其實屬於設計埋設的PE網、噴灌管線及電線；不符規範的石塊約36.245立方公尺，僅占拆除工程產出B5類土石方約0.75%，其餘不合格掩埋物約9.006至10.446立方公尺。

檢方最後認定，查無證據證明巨佳公司將球場土壤外運變賣，也沒有積極證據證明被告等人具有故意非法掩埋廢棄物的犯意，因此難以認定被告藉此節省市府所稱約1048萬3077元處理費，或詐使市府支付1653萬9600元工程款，相關犯罪嫌疑不足，予以不起訴。