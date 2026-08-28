新竹大秘寶案！6噸鋼筋埋土裡算疏忽？ 施淑婷轟棒球場不起訴理由荒謬

新竹市立棒球場案偵辦近4年偵查終結，前市長林智堅涉偽造文書獲不起訴，承攬廠商巨佳營造及相關工程公司也分別獲不起訴或緩起訴。消息曝光後，民眾黨西區議員參選人施淑婷痛批處分理由荒謬，質疑檢方替林智堅及廠商「脫罪洗白」。

施淑婷指出，棒球場過去開挖曾發現混凝土塊、紅磚、廢電線及塑膠等物，但據不起訴處分內容，檢方認定扣除合格石塊後，其餘物品數量「連一台中型房車的後車廂都裝不滿」，因此認為較可能是施工人員隨手遺落，而非刻意回填廢棄物。她批評，這樣的認定難以說服社會大眾。

施淑婷也質疑，現場另挖出約6噸鋼筋及未碎裂石塊，檢方認為鋼筋具有回收價值，廠商沒有刻意將其埋入土中的動機，因此傾向認定屬施工疏忽。她認為，檢方相關說法形同主動替廠商尋找理由，無法回應外界多年來對球場施工品質的疑問。

針對球場土層及排水問題，施淑婷指出，過去球場曾被質疑草皮下方土壤材料及比例不當，影響排水功能，但檢方依相關證詞及資料，認為部分土層施作厚度甚至優於契約規範，且增加施工成本。她諷刺，原本受到質疑的施工問題，如今反而被解釋成廠商增加成本的作法，「超重的土方與垃圾掩埋，現在竟成了善意」。

施淑婷進一步指出，棒球場過去進行灑水測試時，曾出現灑水約半小時後場地積水情形，但相關工程款仍獲核撥；如今檢方認為契約中已有吸水車等設備，可透過相關工具輔助處理積水。她質疑，如果場地排水必須仰賴吸水設備才能維持使用，是否符合外界對專業棒球場工程品質的合理期待。

施淑婷痛批，棒球場從2022年啟用後爆發球員受傷、工程品質、土壤及排水等一連串爭議，歷經多年調查，如今卻以不起訴、緩起訴為主要結果，相關理由恐難消除社會疑慮。她更指控這是「司法武器化與政治包庇」，認為司法應向社會清楚交代相關認定依據。

施淑婷指出，棒球場過去開挖曾發現混凝土塊、紅磚、廢電線及塑膠等物，但據不起訴處分內容，檢方認定扣除合格石塊後，其餘物品數量「連一台中型房車的後車廂都裝不滿」。圖／新竹市政府提供

施淑婷痛批，棒球場從2022年啟用後爆發球員受傷、工程品質、土壤及排水等一連串爭議，歷經多年調查，如今卻以不起訴、緩起訴為主要結果。圖／新竹市政府提供