獨／新竹市棒球場林智堅涉圖利不起訴 原因曝光

2022年風光啟用、卻因球員受傷及工程品質爭議引發軒然大波的新竹市立棒球場案，近期傳出已偵查終結。前新竹市長林智堅被控涉及偽造文書與圖利等罪，皆獲得不起訴處分。而承攬廠商巨佳營造、力緯工程、監造商艾奕康等相關公司與負責人等被控涉及偽造文書、廢棄物清理法等罪，則分別獲不起訴或緩起訴處分。

新竹市立棒球場案偵查近4年，檢方近日偵查終結。針對前新竹市長林智堅遭告發涉犯圖利、偽造文書等罪嫌，檢方認定相關罪嫌均未達犯罪程度，予以不起訴處分。其中，當時啟用後，便因外野碎石等導致球員受傷而無限期停賽，一度被外界認為有偷工減料、官商勾結疑雲。

對此，檢方調查認為，雖工程過程中曾有追加預算等情形，表面上容易讓人產生圖利特定廠商的疑慮，但經調查後，未發現公務人員有圖利或收受賄賂等不法事實，也沒有證據證明林智堅因相關追加工程而獲取利益，因此認定圖利罪嫌不足，予以不起訴

至於偽造文書部分，檢方調查後同樣認定罪嫌不足，予以不起訴。全案中，林智堅部分的不起訴處分將依法送交台灣高等檢察署再議，其餘被告部分則無須再送再議。

檢方近日偵查終結。針對前新竹市長林智堅遭告發涉犯圖利、偽造文書等罪嫌，檢方認定相關罪嫌均未達犯罪程度，予以不起訴處分。圖／新竹市府提供