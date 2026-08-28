快訊

日月潭飯店「4人湖景房含早餐」一晚485元 網友瘋搶：被訂光了

竹北藍白合破局 黃國昌嘆有一定衝擊：徐欣瑩忘了自己說什麼？

獨／新竹市棒球場林智堅涉圖利不起訴 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／新竹市棒球場林智堅涉圖利不起訴 原因曝光

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導

2022年風光啟用、卻因球員受傷及工程品質爭議引發軒然大波的新竹市立棒球場案，近期傳出已偵查終結。前新竹市長林智堅被控涉及偽造文書與圖利等罪，皆獲得不起訴處分。而承攬廠商巨佳營造、力緯工程、監造商艾奕康等相關公司與負責人等被控涉及偽造文書、廢棄物清理法等罪，則分別獲不起訴或緩起訴處分。

新竹市立棒球場案偵查近4年，檢方近日偵查終結。針對前新竹市長林智堅遭告發涉犯圖利、偽造文書等罪嫌，檢方認定相關罪嫌均未達犯罪程度，予以不起訴處分。其中，當時啟用後，便因外野碎石等導致球員受傷而無限期停賽，一度被外界認為有偷工減料、官商勾結疑雲。

對此，檢方調查認為，雖工程過程中曾有追加預算等情形，表面上容易讓人產生圖利特定廠商的疑慮，但經調查後，未發現公務人員有圖利或收受賄賂等不法事實，也沒有證據證明林智堅因相關追加工程而獲取利益，因此認定圖利罪嫌不足，予以不起訴

至於偽造文書部分，檢方調查後同樣認定罪嫌不足，予以不起訴。全案中，林智堅部分的不起訴處分將依法送交台灣高等檢察署再議，其餘被告部分則無須再送再議。

檢方近日偵查終結。針對前新竹市長林智堅遭告發涉犯圖利、偽造文書等罪嫌，檢方認定相關罪嫌均未達犯罪程度，予以不起訴處分。圖／新竹市府提供
檢方近日偵查終結。針對前新竹市長林智堅遭告發涉犯圖利、偽造文書等罪嫌，檢方認定相關罪嫌均未達犯罪程度，予以不起訴處分。圖／新竹市府提供

2022年風光啟用、卻因球員受傷及工程品質爭議引發軒然大波的新竹市立棒球場案，近期傳出已偵查終結。圖／新竹市府提供
2022年風光啟用、卻因球員受傷及工程品質爭議引發軒然大波的新竹市立棒球場案，近期傳出已偵查終結。圖／新竹市府提供

棒球場 林智堅

延伸閱讀

獨／新竹棒球場案偵辦近4年 林智堅獲不起訴

林月琴：運動館簽不平等條約 苗栗市余文忠圖利特定業者

高中教師租屋處廁所「偷拍如廁」9女學生受害！嘉義地檢起訴求刑4年

高階AI伺服器輸陸案…檢起訴8人！輝達、美超微台灣從業人員成被告

相關新聞

獨／新竹市棒球場林智堅涉圖利不起訴 原因曝光

2022年風光啟用、卻因球員受傷及工程品質爭議引發軒然大波的新竹市立棒球場案，近期傳出已偵查終結。前新竹市長林智堅被控涉及偽造文書與圖利等罪，皆獲得不起訴處分。而承攬廠商巨佳營造、力緯工程、監造商艾奕康等相關公司與負責人等被控涉及偽造文書、廢棄物清理法等罪，則分別獲不起訴或緩起訴處分。

獨／新竹棒球場案偵辦近4年 林智堅獲不起訴

2022年風光啟用、卻因球員受傷及工程品質爭議引發軒然大波的新竹市立棒球場案，檢調偵辦近4年後，近期傳出已偵查終結。據了解，前新竹市長林智堅被控涉及偽造文書部分，獲檢察官不起訴處分；承攬廠商巨佳營造及相關工程公司涉及偽造文書部分，則分別獲不起訴或緩起訴處分，另涉廢棄物清理法部分，也以不起訴或緩起訴處分收尾。

疑涉洗產地？欣興電子中午遭搜索 2副總、12工程師遭帶回調查

欣興電子（3037）今天中午驚傳遭檢調搜索，據了解，檢調前往欣興合江廠帶回2名副總經理、1名會計及至少12名製程工程師調查，並查扣4台筆記型電腦。桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡證實有此搜索行動，案件疑涉及「洗產地」。

新竹大秘寶案！6噸鋼筋埋土裡算疏忽？ 施淑婷轟棒球場不起訴理由荒謬

新竹市立棒球場案偵辦近4年偵查終結，前市長林智堅涉偽造文書獲不起訴，承攬廠商巨佳營造及相關工程公司也分別獲不起訴或緩起訴。消息曝光後，民眾黨西區議員參選人施淑婷痛批處分理由荒謬，質疑檢方替林智堅及廠商「脫罪洗白」。

桃園武陵畢典風波再燒！詹江村吃官司 反控誣告：別說自己只是小孩子

桃園市長張善政今年6月出席武陵高中畢業典禮，有學生喊張「新店市長」並錄影PO網，引國民黨議員詹江村批評學校及家長教育失敗，大批網友灌爆學生社群平台；據傳，該生與家長已委託律師，控詹妨害名譽及違反個資法。詹對此表示將反控誣告。

反貪腐公約國際審查肯定台灣廉政治理 期許精進「政治獻金」透明度

「聯合國反貪腐公約」第三次國家報告國際審查會議，今公布結論性意見，廉政署指出，國際審查委員高度肯定台灣已建立成熟且具創新性的廉政治理體系，明確肯定政府採購資訊分享、私部門廉潔文化、反洗錢貪腐風險評估，期許精進「政治獻金」揭露及時性、遊說的透明程度，以及下一階段建立可量化、可驗證的的治理模式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。