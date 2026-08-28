獨／新竹棒球場案偵辦近4年 林智堅獲不起訴

2022年風光啟用、卻因球員受傷及工程品質爭議引發軒然大波的新竹市立棒球場案，檢調偵辦近4年後，近期傳出已偵查終結。據了解，前新竹市長林智堅被控涉及偽造文書部分，獲檢察官不起訴處分；承攬廠商巨佳營造及相關工程公司涉及偽造文書部分，則分別獲不起訴或緩起訴處分，另涉廢棄物清理法部分，也以不起訴或緩起訴處分收尾。

新竹棒球場案源於2022年7月22日舉行職棒開幕賽，當時球場尚未完成驗收即先行使用，開幕賽後陸續傳出球員受傷，引發外界對工程品質及施工程序的質疑。後續新市府接手後，球場進一步被發現有多項工程問題，並曾在場內開挖發現混凝土塊、紅磚、廢電線及塑膠等物，引發是否有營建廢棄物遭回填、工程是否涉及不法等爭議。

新竹地檢署自2022年8月間接獲相關告發後，即陸續分案偵辦，調查方向包括工程是否涉及偽造文書、廢棄物清理及其他不法情事。地檢署2025年2月也曾公開說明，針對球場外野開挖發現混凝土並夾雜塑膠製品、廢電線、紅磚等情形，已分案偵辦，並由專責檢察官指揮調查局及環保單位調查、蒐證，以釐清施工過程有無違法棄置廢棄物或其他不法行為。

如今據了解，檢方偵查結果認定，林智堅涉偽造文書部分罪嫌不足，因此予以不起訴；巨佳營造及相關工程公司涉及偽造文書部分，多數同樣以不起訴處分，少數則以緩起訴處分。

至於外界高度關注的球場開挖物是否構成營建廢棄物，據了解，檢方調查後逕自採用爭議的5%容許範圍，認為數量及比例尚不足以達到廢棄物清理法所稱的「廢棄物」程度，因此相關涉廢棄物清理法部分，亦多以不起訴或緩起訴處分。對於相關問題，新竹地檢署未回應。