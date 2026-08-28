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桃園武陵畢典風波再燒！詹江村吃官司 反控誣告：別說自己只是小孩子

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市長張善政今年6月出席武陵高中畢業典禮，有學生喊張「新店市長」並錄影PO網，引國民黨議員詹江村批評學校及家長教育失敗，大批網友灌爆學生社群平台；據傳，該生與家長已委託律師，控詹妨害名譽及違反個資法。詹對此表示將反控誣告

網路社群平台Threads近日流傳一篇貼文，內容指詹江村的臉書文章洩漏武陵畢業典禮案的畢業生個資，並強調「網路空間人云亦云，真假是非不分。為釐清真相與伸張正義，畢業生及其家屬業已委託律師至地檢署提告詹江村，罪名包含︰違反個人資料保護法，以及妨害名譽罪。並對相關留言者一併提告追訴妨害名譽罪」。

貼文也提到，為避免該生因訴訟事件再次遭受網路集體霸凌，造成二次傷害，畢業生及家屬堅定表示「後續如有惡意謾罵、詆毀者，必依法究責，絕不寬貸」。

「明知我沒有洩漏學生個資，卻硬是政治炒作。」詹江村表示，誣告罪是要服刑的，別到時候哭哭啼啼說自己只是18歲的小孩子。就武陵高中畢業典禮事件，他只評論嗆來賓的影片，臉書貼文並無洩漏任何學生姓名或資料，他迄今都不知道學生的長相、性別與名字。

詹江村說，該生自己張貼影片在公開社群評論市長落跑，既然是自己張貼在社群評論政治議題，底下當然會有不同意見，「要享受批評市長的自由，當然也必須承擔起擁護市長者的反撲，被反撲時候就不要搬出學生身份」。

桃園市議員詹江村。聯合報系資料照片
桃園市議員詹江村。聯合報系資料照片

桃園 詹江村 誣告

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