反貪腐公約國際審查肯定台灣廉政治理 期許精進「政治獻金」透明度

「聯合國反貪腐公約」第三次國家報告國際審查會議，今公布結論性意見，廉政署指出，國際審查委員高度肯定台灣已建立成熟且具創新性的廉政治理體系，明確肯定政府採購資訊分享、私部門廉潔文化、反洗錢貪腐風險評估，期許精進「政治獻金」揭露及時性、遊說的透明程度，以及下一階段建立可量化、可驗證的的治理模式。

廉政署指出，5位國際審查委員在地審查、密集交流，針對我國落實反貪腐相關重要議題肯定41點最佳實務作法，並提出78點執行挑戰及建議。

行政院政務委員林明昕表示，這不只是一份國際審查文件，更代表國際委員對台灣下一階段廉政治理的期許，感謝國際審查委員以專業、客觀的角度，深入檢視台灣近4年落實「聯合國反貪腐公約」情形，協助從不同角度重新檢視制度與實務，寶貴意見都將作為未來擬定反貪腐政策、法制規範及相關工作的重要方向。

國際審查委員會主席José Ugaz 讚許此次審查是一場民主實現的精彩展現，台灣已站在成熟的廉政治理立足點，應該進一步思考該如何檢驗治理成果，邁向卓越的廉政治理體系。

國際審查委員 Gillian Dell認為，我國機關採購廉政平台、政府採購資訊網等現有制度，足堪世界表率；在「國防透明度提升」、「司法量能維持」及「採購程序」是否有穩健的反貪腐機制，台灣有更多進展空間。

國際審查委員 Duncan Hames 指出，從企業服務廉政平台、國營企業納入透明晶質獎的範疇，看見台灣非常投入打造私部門的廉潔文化；建議能更積極提升公司登記透明度及資料庫正確性，制定法人刑事責任。

國際審查委員 Julie Haggie表示，台灣政府高度參與並審慎面對審查，深感驚豔。台灣的利益衝突規範落實情形良好，期許在「政治獻金」的揭露及時性、遊說透明程度與登記制度，都能更加精進與成熟。

國際審查委員 Peter Ritchie 指出台灣的強項是檢察系統、反洗錢貪腐風險評估、追討不法所得及虛擬資產管理，鼓勵我國能更有效地運用，並向私部門或在國際間分享實際案例與專業知識。

廉政署指出，第三次國際審查委員高度肯定台灣已建立成熟且具創新性的廉政治理體系，尤其政府採購資訊分享、私部門廉潔文化、反洗錢貪腐風險評估等均獲明確肯定；期許台灣下一階段建立可量化、可驗證，並能證明實際降低貪腐風險的成果導向治理模式。

「聯合國反貪腐公約」第三次國家報告國際審查會議，今公布結論性意見，廉政署指出，國際審查委員高度肯定台灣已建立成熟且具創新性的廉政治理體系。圖／廉政署提供