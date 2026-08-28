深化人權法治 法務部、原民會今合辦影展教育課程

法務部為深化公務人員人權素養及轉型正義知能，今下午在台北真善美劇院與原住民族委員會共同舉辦「115年度人權及轉型正義影展暨教育課程」，活動由法務部法制司長簡美慧引言，活動透過影像敘事及專業法律解析，引導跨部會公務同仁在實務施政中深化族群平權及人權主流化意識。

法務部自2017年起推動人權影展，並於2022年承接轉型正義業務後擴大納入轉型正義議題，為接軌行政院函頒「各機關辦理人權教育訓練之監測與成效評估指引」，本次播放獲國際高度評價的院線電影「我們要回家（Homebound）」。

法務部表示，影片以深刻視角呈現社會階層所面臨的生存考驗及困境，放映後則藉由原住民族委員會綜合規劃處曾興中處長的剖析，將電影中返鄉的艱辛轉化對照為台灣原住民族在歷經威權統治後，追尋歷史、文化及身分認同歸根的轉型正義歷程。

法務部指出，我國今年5月甫順利完成「兩公約第四次國家報告國際審查會議」，國際獨立審查專家於通過的結論性意見與建議中，高度關切台灣原住民族在歷史正義、傳統領域、語言文化權及實質平權的發展；行政院接續於院會正式核定「西拉雅族」為臺灣第17個原住民族，成為「平埔原住民族群身分法」施行後首件核定之原住民族，具體實踐憲法保障、歷史正義及多元文化精神。

法務部說，跨部會教育訓練計有行政院人權及轉型正義處、內政部、文化部、教育部、衛生福利部、國家發展委員會及法務部等機關逾百名同仁參訓，未來將持續透過多元培訓管道，將國際人權及轉型正義價值深植於各項施政作為中。

人權及轉型正義教育訓練活動現場。圖 /法務部提供