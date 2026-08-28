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冤獄平反協會促「盧正案」再審 最高檢駁：新證據缺乏可靠性、確實性

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

發生於1997年的台南詹姓婦人擄人勒贖撕票案，前警員盧正因案判處死刑，2000年槍決伏法；盧的家屬與台灣冤獄平反協會為盧奔走申冤，請最高檢審查聲請再審；最高檢察署今調查結果，認為民團提出的新事證缺乏可靠性、確實性，不符刑事訴訟法再審要件，決定不予聲請再審。

1997年12月，台南發生詹姓婦人遭綁架勒斃棄屍案，警方在案發1個月後鎖定曾任警員的盧正涉案，案經最高法院判處死刑確定，2000年9月7日盧正由時任法務部長陳定南批准死刑執行令。

盧執行後，家屬、義務辯護律師團與民間團體為盧正平反奔走，國片導演蔡崇隆甚至拍攝紀錄片「島國殺人紀事2：盧正案」探討司法程序的爭議。

最高檢今表示，「盧正案」審查重點，在判斷陳訴人所提出相關證據是否與刑事訴訟法

有關再審「新證據」的要件相符，除調閱歷審卷證、查明先前曾經聲請非常上訴4次、聲請再審1次的卷證外，並於2025年召開6次專家諮詢及內部審查會議。

最高檢今天表示，依最高法院穩定見解，得開啟再審的新證據需同時具備「新規性」與「確實性」，不能是聲請人主觀、片面主張即完足，如果聲請再審所持原因只是對原判決認定事實採證職權任意指摘，不符得聲請再審的事由。

最高檢還表示，如所提出的「新證據」是書面或言詞鑑定意見，則鑑定意見是否具備作為再審新證據的適格性，仍應依刑事訴訟法要件審查，包括鑑定人是否具有足以協助事實認定之專業能力？鑑定是否以足夠的事實或資料為基礎？以及所採原理、方法是否可靠？

最高檢因此認為，就陳訴人所提證據不具備開啟再審的要件說明，再審開啟絕非憑陳訴人的主觀評價即可以成立。

盧正因綁票殺害詹姓婦人被判死刑定讞槍決，盧的家屬曾抬棺到法務部抗議，要求查明真相。聯合報系資料照
盧正因綁票殺害詹姓婦人被判死刑定讞槍決，盧的家屬曾抬棺到法務部抗議，要求查明真相。聯合報系資料照

證據 冤獄

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