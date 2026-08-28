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洗產地？欣興電子遭檢調搜索 2副總、12工程師被帶回調查

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疑涉洗產地？欣興電子中午遭搜索 2副總、12工程師遭帶回調查

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

欣興電子（3037）今天中午驚傳遭檢調搜索，據了解，檢調前往欣興合江廠帶回2名副總經理、1名會計及至少12名製程工程師調查，並查扣4台筆記型電腦。桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡證實有此搜索行動，案件疑涉及「洗產地」。

據了解，檢調28日前往欣興位於桃園的合江一廠搜索，調查對象除了公司2名副總經理及1名會計人員，還包括至少12名製程工程師，並查扣4台筆記型電腦。由於調查人員橫跨管理階層、會計及實際製程人員，也讓外界關注檢調究竟掌握何種線索。

桃園地檢署稍早已證實執行搜索，並透露案件疑涉及「洗產地」。外界所稱的洗產地，通常是指產品實際生產地與對外申報或標示的產地不一致，可能涉及規避關稅、貿易限制或其他管制。不過，本案究竟涉及哪項產品、產地及產品流向為何，仍待檢調進一步釐清。

由於此次調查對象包括製程工程師，檢調後續是否會從產品製程、製造地、相關生產紀錄及文件著手調查，成為外界關注焦點。目前檢方並未公布具體涉案產品，也尚未說明欣興被查的具體行為及可能涉及的法條。

此外，欣興28日股價盤中一度創下新高，之後股價明顯拉回，市場在下午傳出檢調搜索消息後，也出現是否涉及重大訊息提前外洩或內線交易的討論。不過，目前桃園地檢署並未證實本案涉及內線交易，股價波動與搜索行動是否具有關聯，仍待調查。

桃園地檢署表示，案件仍在偵辦中，基於偵查不公開原則，不便透露更多細節。檢調後續將針對相關人員及查扣資料進一步調查，釐清「洗產地」疑雲，是否涉及違法，以及相關人員是否負有刑事責任。

欣興電子合江廠今天遭桃園地檢署指揮桃園市調處執行搜索，帶走2名副總、1名會計和至少12名製程工程師，基於偵查不公開原則，檢方目前不便透露。記者陳恩惠／翻攝
欣興電子合江廠今天遭桃園地檢署指揮桃園市調處執行搜索，帶走2名副總、1名會計和至少12名製程工程師，基於偵查不公開原則，檢方目前不便透露。記者陳恩惠／翻攝

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