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高金素梅涉貪「親姊弟」否認犯貪汙罪 弟認偽造文書求輕判

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理無黨籍立委高金素梅涉貪案，今下午傳喚高金素梅的「親姊弟」 高金秋燕、高金建華出庭，2人都否認詐領助理費，不過，高金建華坦承以前妻劉沛穎的名義請領助理費，強調有實際工作，承認犯使公務員登載不實罪，請求法官從輕量刑。

高金秋燕表示，她不負責遴選高金素梅的助理與申報相關助理薪資，針對檢方起訴懷疑的帳戶項下資金表示，因高金建華的女兒生病，高金素梅每月匯款12萬元、她每月匯進5萬元給高金建華女兒治病，餘款充作教育基金。

高金建華表示，他不否認曾以劉沛穎的名義請領公費助理費，但辯稱確有實際擔任高金素梅的助理工作，沒有不法意圖，否認貪汙詐領公有財物罪。

至於前妻劉沛穎上午指控拿帳戶給高金素梅辦公室前主任張俊傑一節，法官審問高金建華的意見，高金建華答稱，因時間太久了，已忘記拿給國會辦公室什麼人，高金建華坦承偽造文書罪行，請法官對他從輕量刑。

檢方偵查認定，高金素梅涉嫌違反貪汙治罪條例利用職務詐取財物、詐欺取財罪，並違反醫療器材管理法，計包含領的公費助理薪資、加班費不法所得為787萬元，檢方對她具體求處12年6月以上徒刑，目前準備程序陸續進行，高金素梅預計等10月27日才會出庭。

無黨籍立委高金素梅。聯合報系資料照
無黨籍立委高金素梅。聯合報系資料照

立委高金素梅涉貪案法官今下午傳喚高金素梅的胞弟高金建華（中）出庭。記者王聖藜／攝影
立委高金素梅涉貪案法官今下午傳喚高金素梅的胞弟高金建華（中）出庭。記者王聖藜／攝影

立委高金素梅涉貪案法官今下午傳喚高金素梅的胞姊高金秋燕（左二）出庭。記者王聖藜／攝影
立委高金素梅涉貪案法官今下午傳喚高金素梅的胞姊高金秋燕（左二）出庭。記者王聖藜／攝影

高金素梅 偽造文書 貪汙

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