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趁風災竊珍貴肖楠漂流木 保警苗栗、台中破獲2起、3嫌送辦
保七總隊近日接獲情資，大安溪流域疑有不法人士趁颱風豪雨後，擅自竊取漂流木，隨後與林業及自然保育署共同展開調查，調閱分析今年7月至8月經常出入大安溪河堤之可疑往來車輛，分別在苗栗及台中破獲2起違反森林法並將3嫌送辦。
保七警方指出，8月18日傍晚執行巡邏勤務，在台中市和平區東崎路發現1輛可疑自小客車，上前攔查時，當場在車上查獲已切割的針葉一級木「台灣肖楠」15塊，總計約352公斤及2支鏈鋸，並將彭嫌等2人帶案偵辦。
另於8月26日晚間，在苗栗縣泰安鄉梅象橋下游河堤道路，發現1輛自小貨車形跡可疑停在路邊，經盤查循「線」發現該車已用鋼索綁好1支巨大台灣肖楠木頭，總重695公斤，正準備拖上車，當場將鄭姓男子帶回偵辦。
警方表示，經調查2案皆未經主管機關許可，擅自撿拾、竊取漂流木，依涉嫌違反森林法並依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。呼籲未在公告自由撿拾之地點及期間內，請勿任意撿拾漂流木，違者將依森林法規定，處以有期徒刑及鉅額罰金，請民眾切勿以身試法。
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