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台中最多司法官拜的土地公廟暗夜遭火焚 20年前助破毒蠻牛案再引討論

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市西區光明福德祠今凌晨起火，警方查出1名7歲男童半夜溜出門玩火燒金紙才引燃，所幸神尊在「廟中廟」構造保護下無損，該廟鄰近台中地檢署、台中地院，是當地最多檢察官、法官信仰中心，不少人祈求破案、審案順利，更流傳福德祠20多年前曾襄助檢方偵破千面人毒蠻牛大案。

光明福德祠位於西區公館路，緊鄰光明國中，對面是台中地檢署宿舍，一旁台中地區檢察大樓也正在興建中，因該福德祠正好「管轄」台中地檢、台中地院，眾多在地檢察官、法官除到廟內拜拜祈求健康平安，同時希望辦案順利。

2005年台中發生的毒蠻牛千面人事件，當時就傳出偵辦檢察官曾前往福德祠祭拜，拜完當天檢警就順利掌握關鍵破案，廟方也當將20多年前新聞簡報貼在裡頭供信徒了解。

廟方人員指出，今凌晨2點多有男童跑入廟內，拿靠近左側木桌上的打火機點燃金紙玩耍，未料火勢引燃整堆金紙後越燒越大，廟內路側也都有擺放滅火器，但男童見大火一發不可收拾，竟然直接騎腳踏車溜走。

消防到場很快就撲滅，火勢仍造成福德祠內左側角落燒毀，包括木桌、層架付之一炬，一旁的龍柱也遭燻黑，連近期剛搭設的天花板鋼棚也被波及，高溫造成變形、塌陷，掛在上方的光明燈也都被燒酌焚毀。

廟方人員也說，福德祠是「廟中廟」結構，包括土地公、虎爺等多名神尊都供奉在原始搭建的小型建物內，這次火災均逃過一劫。

台中市警局第一分局今凌晨獲報，光明福德祠半夜2點49分起火，火勢約在3點撲滅，沒有造成人員傷亡，經勘查火勢未延燒至公廟主體、周邊住宅。

警方調閱監視器發現，當時1名7歲男童拿廟方打火機燃燒金紙後離去，今已通知男童監護人到案，同時通報教育局，後續由消防局火調科釐清。

監視器拍下，1名7歲男童今凌晨2點跑進光明福德祠燒金紙玩火引發火勢，燒毀廟方左側角落。記者曾健祐／攝影
監視器拍下，1名7歲男童今凌晨2點跑進光明福德祠燒金紙玩火引發火勢，燒毀廟方左側角落。記者曾健祐／攝影

監視器拍下，1名7歲男童今凌晨2點跑進光明福德祠燒金紙玩火引發火勢。記者曾健祐／攝影
監視器拍下，1名7歲男童今凌晨2點跑進光明福德祠燒金紙玩火引發火勢。記者曾健祐／攝影

光明福德祠是「廟中廟」結構，包括土地公、虎爺等多名神尊都供奉在原始搭建的小型建物內，這次火災均逃過一劫。記者曾健祐／攝影
光明福德祠是「廟中廟」結構，包括土地公、虎爺等多名神尊都供奉在原始搭建的小型建物內，這次火災均逃過一劫。記者曾健祐／攝影

台中市西區光明福德祠今凌晨2點多起火，所幸未釀身亡。記者曾健祐／翻攝
台中市西區光明福德祠今凌晨2點多起火，所幸未釀身亡。記者曾健祐／翻攝

消防火調科人員今上午赴光明福德祠內鑑識。記者曾健祐／攝影
消防火調科人員今上午赴光明福德祠內鑑識。記者曾健祐／攝影

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