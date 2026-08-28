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違反採購法遭追繳押標金82萬 台南分署扣押工程行存款後繳清
72歲洪姓女負責人經營工程行於2021、2024年間參與台糖公司畜殖事業部豪雨、颱風災害復舊工程採購案時，因借用他人名義或容許他人借用本人名義投標，違反政府採購法，遭台糖追繳押標金合計82萬元拒不繳納，行政執行署台南分署扣押工程行存款，並在執行人員勸說下，洪女到場繳清。
台南分署指出，依政府採購法第31條第2項第2款：「廠商有下列情形之一者，其所繳納之押標金，不予發還；其未依招標文件規定繳納或已發還者，並予追繳…二、借用他人名義或證件投標規定，或容許他人借用本人名義或證件參加投標。」，因借用他人名義或容許他人借用本人名義參加投標，不僅可能面臨刑事責任外，參加投標所繳押標金，也會遭到採購機關的追繳
台南分署表示，執行人員於今年7月間收案後，調查發現該工程行有存款可供執行，核發執行命令扣押其存款債權，雖銀行回覆僅扣得6萬多元。然而，洪女接獲扣押命令後，曾打電話聯繫執行人員詢問分期事宜；惟在執行人員勸說下，她到場繳清全部欠款。
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