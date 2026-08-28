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欠繳房地合一稅150萬神隱…廚師遭管收還想擺爛 家人力勸：要顧及妻兒

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市某林姓廚師因積欠房屋土地交易所得稅（簡稱房地合一稅）150萬元後神隱，經行政執行署新北分署查明行蹤，日前將他拘提到案，並向法院聲請管收。不料林男進入管收所後，一度同被管收之「獄友」影響打算繼續擺爛不處理，所幸經其胞姊與姊夫，以顧及小孩生活為由加以勸說後，才終於願意辦理分期繳納。

新北分署表示，林男年約40歲，2024年間因出售房屋土地未依規定自動報繳房地合一稅，經國稅局追課本稅150萬與利息、滯納金約16萬元，但價金結餘款91萬餘元中，23萬餘元匯款清償融資公司之貸款，68萬餘元則分4次提領現金，用途不明。

林男多次不顧新北分署多次通知到場報告財產狀況及履行義務，並將戶籍遷入戶政事務所行蹤不明，執行人員透過其親友聯繫也無效果，於是在今年7月間向法院聲請拘提，並於隔年8月19日上午在新北市新莊區某餐廳將其拘獲。

林男表示，其提領的68萬餘元現金，一部分用來還債，一部分留在身邊但已花光，現職為餐廳廚師，每月只能還款5000元，換算繳完將逾26年，還說要等到將來一次領取勞工退休金方可繳清欠稅，被認為毫無誠意，因此遭執行人員向法院聲請管收獲准。

後來新北分署通知林男胞姊合姊夫到場，被關了一天借提出來的林男表示，被另名管收「獄友」慫恿繼續欠款，其姊與姊夫聞言，立刻苦勸林男應顧及自己與前妻所生的未成年小孩，勇於面對，最終林男在姊夫合老闆的支助下，先行繳納60萬元，其餘部分辦理分期，並聯絡其前妻自高雄北上為其擔保後獲釋。

新北市某林姓廚師因積欠房屋房地合一稅神隱，遭行政執行署新北分署查明行蹤拘提到案向法院聲請管收。圖／新北分署提供
新北市某林姓廚師因積欠房屋房地合一稅神隱，遭行政執行署新北分署查明行蹤拘提到案向法院聲請管收。圖／新北分署提供

房地合一稅 國稅局 所得稅

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