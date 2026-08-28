幸福人壽鄧文聰掏空案 更二審沒收1.5億美元

前幸福人壽董事長鄧文聰被控以公司資產向EFG銀行、渣打銀行質押借款而掏空公司，遭判刑27年定讞，僅犯罪所得沒收部分撤銷發回。高院更二審今天判決沒收，可上訴。

全案起於，前最高法院檢察署特別偵查組起訴指出，幸福人壽前、後任董事長黃正一、鄧文聰以投資名義，將公司資產搬到EFG銀行香港分行，供兩人質押借款，藉此掏空公司約130億元。

鄧文聰另以Novel Asia Limited公司名義，在香港渣打銀行開設帳戶，欺騙幸福人壽承辦人該帳戶為幸福人壽所有而匯入款項，再以該帳戶質押借款。

鄧文聰一審被判刑28年，併科罰金9億元；案經上訴，二審由台灣高等法院審理，改判鄧文聰26年徒刑，併科罰金新台幣7億5000萬元，犯罪所得1億9384萬美元沒收。

案經上訴，最高法院民國106年12月底，針對鄧文聰違背職務向渣打銀行質押借款部分駁回上訴，依保險法背信罪判刑10年，併科罰金3億5000萬元定讞。

鄧文聰另被控與黃正一以投資名義，將公司資產搬到EFG銀行香港分行，供兩人質押借款。此部分經最高法院發回，高院更一審依保險法判鄧文聰16年徒刑、洗錢罪4年徒刑。

案經上訴，最高法院認為，更一審關於罪刑的判決並無違法，109年底駁回上訴定讞。但最高法院認為，鄧文聰犯罪所得沒收計算有誤，應進一步釐清犯罪所得用於支付台北市信義區D1、D3土地款項及購買高雄金典酒店不良債權的比例，以及這些款項經交易後，是否已轉變成不動產本身、拍定價金或其他犯罪所得變得之物。

最高法院認為，更一審不能僅以犯罪所得僅占相關不動產或不良債權部分款項，而非全部為由，認定無從視為犯罪所得變得之物，未予宣告沒收。

最高法院將鄧文聰犯罪所得沒收部分撤銷，發回高院更審。高院更二審審理後，今天就發回的沒收部分宣判，諭知沒收鄧文聰犯罪所得1億5664萬餘美元。可上訴。

另一方面，鄧文聰被控向渣打銀行、EFG銀行質押借款，罪刑部分之前已裁定應執行27年定讞，鄧文聰入監服刑後，於113年間獲准保外就醫。