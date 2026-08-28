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高雄焚化爐爆「洗產地」漏洞！4業者偷渡外縣市垃圾遭拔牌、重罰300萬

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

外縣市垃圾「洗產地」闖進高雄焚化爐，檢環警查出，新北、彰化等地廢棄物被載往高雄路竹、小港農地非法堆置，再由高雄清運業者接手，混入本地垃圾送進焚化爐處理。高市環保局今表示，涉案4家高雄業者將「拔牌」撤銷清除許可證、裁罰最重300萬元罰鍰。

環境部接獲檢舉，在高雄路竹一處私設垃圾貯存、轉運站架設CCTV監控，並交叉比對事業廢棄物聯單及清運車輛GPS軌跡，發現有來自新北、彰化、雲林、花蓮等地車輛，將垃圾長途載往高雄，再透過當地清運業者「洗白」來源，混充高雄垃圾送進焚化爐。

高市環保局表示，案件由環保局主動移送並與檢警共同偵辦，追查發現，新北市宏峻公司涉嫌超量收受廢棄物，再透過運輸業者將垃圾載往高雄小港、路竹農地非法堆置，由高雄輝樺、廣福及群震等3家清除機構接手。

這些業者涉嫌將外縣市垃圾混入原本收受的高雄地區廢棄物，再載往高雄市焚化爐處理，以「洗產地」手法規避進場查核，另有彰化志崴公司涉嫌將超量廢棄物運至小港區農地非法傾倒，再委由輝樺等清除業者夾雜垃圾送進焚化爐。

高雄4座大型垃圾焚化廠，處理費用相對較低，不肖業者利用高雄垃圾處理餘裕量，將外縣市垃圾偽裝成本地廢棄物進場焚燒，藉此降低成本牟利，檢環警共執行19次行政督察與監控，掌握不法事證，高雄地檢署偵結後起訴7人及5家法人。

環保局強調，高雄涉案清除業者共4家，將依廢棄物清理法第42條規定，各裁處最重300萬元罰鍰，並依法撤銷許可證；至於小港、路竹農地遭非法堆置的廢棄物，也將依同法第71條命業者限期清除、處理及改善環境。

環保局表示，清除業者必須依許可內容合法清除、貯存及處理廢棄物，絕不容許外縣市垃圾透過非法轉運、堆置甚至「洗產地」方式闖關，一旦查獲違法情事，將依法嚴辦。

高雄焚化爐爆「洗產地」漏洞，4業者偷渡外縣市垃圾遭拔牌、重罰300萬元。圖／高雄市環保局提供
高雄焚化爐爆「洗產地」漏洞，4業者偷渡外縣市垃圾遭拔牌、重罰300萬元。圖／高雄市環保局提供

高雄焚化爐爆「洗產地」漏洞，4業者偷渡外縣市垃圾遭拔牌、重罰300萬元。圖／高雄市環保局提供
高雄焚化爐爆「洗產地」漏洞，4業者偷渡外縣市垃圾遭拔牌、重罰300萬元。圖／高雄市環保局提供

焚化爐 高雄 垃圾

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