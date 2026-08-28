舊樓成走私分裝窟 高雄關會同金門警方破獲大量中國菸酒農產品

財政部關務署高雄關日前會同調查局福建省調查處與金門縣警察局人員，於金門縣金城鎮一處老舊樓房內，成功查獲暗中藏匿的大批中國大陸走私農產品、食品及未稅菸酒，現場甚至備有大量紙箱與包裝工具，疑似正準備分裝發貨流入市面，全部貨品當場遭依法查扣。

高雄關指出，專案小組根據情資深入搜查，在該處老舊宅第內一舉查獲走私乾香菇79.4公斤、花生236.8公斤、各類中國大陸製食品2761公斤，以及未稅菸134條、酒106瓶。

查緝人員發現，現場擺放大量紙箱與封箱器具，研判該處為走私集團在金門設置的臨時轉運與分裝據點，準備將黑心商品化整為零銷往台灣本島。

高雄關嚴正警告，未經檢疫的走私農產品極易夾帶境外病蟲害入侵，對台灣農業生態構成嚴重威脅，且常有農藥及重金屬殘留超標等疑慮，而來源與保存環境不明的中國大陸製食品，更可能摻雜國內禁用的防腐劑、色素或非法甜味劑，危害國人健康。

此外，私菸劣酒除逃漏菸酒稅與健康福利捐外，多為成分不明的假酒或發霉私菸，一旦流入消費市場，對人體將造成不可逆的健康傷害。

高雄關強調，海關將持續強化邊境管制與跨機關聯合查緝，全力將不法商品阻絕於境外，同時呼籲民眾切勿購買標示不清或來路不明的商品，若發現可疑走私線索，請勇於撥打免費檢舉專線（0800-711117），共同守護國家邊境與食品安全。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

查緝人員在金門金城的一處屋內發現大批等待分裝的走私商品，現場貨物堆積如山。圖／關務署高雄關提供