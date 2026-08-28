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高金素梅涉貪案進「深水區」 助理認罪求緩刑：帳戶還有2萬元可繳回

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理無黨籍立委高金素梅涉貪案接近「深水區」，受命法官今傳喚高金素梅詐領助理費共犯多人出庭，高金素梅前特助高智偉、前助理劉沛穎認罪求緩刑宣告，高智偉甚至表示帳戶內還有2萬元犯罪所得願意繳回。

法官本周二先傳喚13名被告首度開庭，13人與違法進口快篩違反醫療器材管理法有關，已多人認罪，今天到庭的被告則多涉貪汙詐領犯行，罪質相較嚴重。

高智偉偵查時獲50萬元交保，他今出庭透過律師表示認罪，稱願以支付公庫金錢作為緩刑的附條件，還說帳戶內有2萬元未動用可以繳回，希望限境處分解禁。

劉沛穎是高金素梅胞弟高金建華的前妻，也掛名高金素梅國會辦公室公費助理，劉女也表示可支付公庫金錢換緩刑，她辯稱，是前夫高金建華將銀行帳戶拿給高金素梅的辦公室主任張俊傑，她個人不認識張俊傑等。

高金素梅的前公費助理、現任蘭嶼鄉代表呂俠稱確有分配快篩給申請人，但否認涉及貪汙、醫材法，呂希望法院解除她的限制出境處分。

高金素梅的另名前公費助理露子吉尤否認犯罪，表示不認為自己是人頭助理，還稱沒有在國會辦公室不見得就不是助理，她稱，會去「Giwas Ali」餐廳幫忙，而她的先生是餐廳的負責人。

法官下午要傳喚高金素梅的胞姊高金秋燕、胞弟高金建華，2人都是前公費助理，審理範圍也與高金素梅詐領助理費有關。

檢方偵查認定，高金素梅涉嫌違反貪汙治罪條例利用職務詐取財物、詐欺取財罪，並違反醫療器材管理法，計包含領的公費助理薪資、加班費不法所得為787萬元，檢方對她具體求處12年6月以上徒刑，高金素梅預計10月27日出庭。

立委高金素梅國會辦公室主任張俊傑的特助高智偉。聯合報系資料照
立委高金素梅國會辦公室主任張俊傑的特助高智偉。聯合報系資料照

立委高金素梅涉嫌詐領助理費起訴 。聯合報系資料照
立委高金素梅涉嫌詐領助理費起訴 。聯合報系資料照

高金素梅 貪汙

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