快訊

MLB／1球失投釀137年首見紀錄 山本由伸：我很後悔

女棒世界盃／星宇航空破例准假！ 空姐張甄芸先發2局無失分助中華隊晉級

台男星讓座暖舉日網炸鍋！被封「高個子台灣帥哥」 200萬人朝聖

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義金虎爺會遶境炸傷29人 「炸彈客」趙偉志判刑28年確定

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

男子趙偉志3年前在嘉義市和聯境金虎爺會遶境晚會會場的垃圾桶放置爆裂物，遙控引爆造成29人受傷，最高法院審理認定他情嚴重，依犯非法製造爆裂物罪判處有期徒刑14年，併科罰金30萬元，另判成年人故意對兒童犯殺人未遂罪，處有期徒刑18年，應執行有期徒刑28年確定。

2023年7月15日晚間9點，趙偉志將爆裂物放置於綠色手提袋內，攜至位於嘉義市西區「嘉義和聯境金虎爺會創會十周年」活動會場，持續來回步行於金山路慢車道，觀察現場形勢，晚間9時51分許，從手提袋取出爆裂物放置在臨時垃圾集放處之當天後離開。

當天晚間9時55分許，趙步行至距離爆炸地點約30公尺處之永樂四街巷內，手持無線遙控器以遠端遙控方式引爆爆裂物，現場產生巨大爆炸聲響及閃光與火花，共有29人燒燙傷、遭金屬碎片砸傷，最小的傷者只有2歲。

本案一、二審均判趙無期徒刑，台南高分院更一審審理認為，趙非法製造爆裂物造成兒童、少年或其他被害人29位受傷，使金虎爺會場參與活動的不特定民眾心生畏懼，犯罪情節嚴重，綜合評價他犯各罪類型、關係、法益侵害之整體效果，判刑28年，案子上訴三審，由最高法院駁回確定。

嘉義和聯境金虎爺會3年發生爆炸案。聯合報系資料照
嘉義和聯境金虎爺會3年發生爆炸案。聯合報系資料照

嘉義 遶境 炸彈 殺人未遂

延伸閱讀

高雄保全涉殺人未遂 與2被害人和解二審獲減刑

高中教師租屋處廁所「偷拍如廁」9女學生受害！嘉義地檢起訴求刑4年

文青咖啡店老闆偷拍性影像8年 法院依犯41罪判刑8年6月

顏寬恒批檢、法官憑臆測入罪 聲請解除境管仍駁回

相關新聞

嘉義金虎爺會遶境炸傷29人 「炸彈客」趙偉志判刑28年確定

男子趙偉志3年前在嘉義市和聯境金虎爺會遶境晚會會場的垃圾桶放置爆裂物，遙控引爆造成29人受傷，最高法院審理認定他情嚴重，依犯非法製造爆裂物罪判處有期徒刑14年，併科罰金30萬元，另判成年人故意對兒童犯殺人未遂罪，處有期徒刑18年，應執行有期徒刑28年確定。

幸福人壽掏空沒收案更審 傅崐萁判不予沒收

幸福人壽前董事長鄧文聰在海外質押公司資產向渣打銀行借款掏空公司，被判刑27年確定，在監執行，犯罪所得沒收部分最高法院發回更審，台灣高等法院更二審今宣判，判鄧犯罪所得1億5664萬美元沒收，有關立委傅崐萁參與部分判不予沒收。

中科院飛彈研究所安全官要廠商浮報 收回扣5萬7…判10月確定

時任國家中山科學研究院飛彈火箭研究所謝姓安全官以約雇身分任職，卻利用採購機會，要求廠商浮報價格從中收取5萬7000元回扣。謝犯後否認，辯稱是機關權宜慣例的行政瑕疵，但廠商指證歷歷更有對話可佐，法院不採信謝辯詞，一、二審都依背信罪判他10月徒刑，全案確定。

顏寬恒批檢、法官憑臆測入罪 聲請解除境管仍駁回

國民黨立委顏寬恒被控豪宅買賣竊占國有地、詐助理費等，一、二審被依貪汙罪判7年10月徒刑，最高法院今年5月撤銷發回更審中；顏聲請解除限制出境、出海，直言「我沒有犯罪」，更批檢察官、法官憑臆測入他於罪，在尚未有罪確定前，應給予他普通人享有遷徙自由權利，但台中高分院仍認有逃亡可能，駁回其聲請，可抗告。

竊占基隆安樂區國有地放廢棄物 基檢起訴2男

基隆市安樂區武訓段、湖海段多筆國有財產署管理土地，遭人占用進出道路設置鐵門並上鎖非法傾倒廢棄物，經民眾檢舉，市府環保局稽查並調閱監視器畫面，循線查獲移送保七偵辦。基隆地檢署今天偵結，將謝、吳兩男依違反廢棄物清理法「非法清除廢棄物罪」起訴。

偽造租賃契約 婦人詐領國土署146萬租金補助被起訴

7旬吳姓婦人幫忙代管房屋，竟涉嫌偽造7件不實房屋租賃契約，虛構租屋假象，向國土署申請每月6千至1萬1千元不等的租金補助，共計146萬4200元。台北地檢署今偵結，依偽造文書、詐欺取財等罪嫌起訴吳婦及提供個資、金融帳戶的邱翁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。