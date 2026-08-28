嘉義金虎爺會遶境炸傷29人 「炸彈客」趙偉志判刑28年確定

男子趙偉志3年前在嘉義市和聯境金虎爺會遶境晚會會場的垃圾桶放置爆裂物，遙控引爆造成29人受傷，最高法院審理認定他情嚴重，依犯非法製造爆裂物罪判處有期徒刑14年，併科罰金30萬元，另判成年人故意對兒童犯殺人未遂罪，處有期徒刑18年，應執行有期徒刑28年確定。

2023年7月15日晚間9點，趙偉志將爆裂物放置於綠色手提袋內，攜至位於嘉義市西區「嘉義和聯境金虎爺會創會十周年」活動會場，持續來回步行於金山路慢車道，觀察現場形勢，晚間9時51分許，從手提袋取出爆裂物放置在臨時垃圾集放處之當天後離開。

當天晚間9時55分許，趙步行至距離爆炸地點約30公尺處之永樂四街巷內，手持無線遙控器以遠端遙控方式引爆爆裂物，現場產生巨大爆炸聲響及閃光與火花，共有29人燒燙傷、遭金屬碎片砸傷，最小的傷者只有2歲。

本案一、二審均判趙無期徒刑，台南高分院更一審審理認為，趙非法製造爆裂物造成兒童、少年或其他被害人29位受傷，使金虎爺會場參與活動的不特定民眾心生畏懼，犯罪情節嚴重，綜合評價他犯各罪類型、關係、法益侵害之整體效果，判刑28年，案子上訴三審，由最高法院駁回確定。