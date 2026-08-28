竊占基隆安樂區國有地放廢棄物 基檢起訴2男

基隆市安樂區武訓段、湖海段多筆國有財產署管理土地，遭人占用進出道路設置鐵門並上鎖非法傾倒廢棄物，經民眾檢舉，市府環保局稽查並調閱監視器畫面，循線查獲移送保七偵辦。基隆地檢署今天偵結，將謝、吳兩男依違反廢棄物清理法「非法清除廢棄物罪」起訴。

起訴書指出，謝男在財政部國有財產署管理安樂區武訓段、湖海段多筆土地，，民國113年6月前不詳時間起，在土地進出道路設置鐵門並上鎖，排除他人使用，也未領有廢棄物清除許可文件。

起訴說，謝男夥同吳男以小貨車載運廢棄電視櫃、探照燈、彈簧床、地毯、卡扣地板、冰櫃、桌子、酒櫃、廢鐵桶、床頭板、鐵架、磁磚、鋁罐、石塊等廢棄物棄置。吳男供稱從中收取100元作為報酬。

基隆市環境保護局接獲民眾檢舉前往稽查，調閱監視錄影畫面循線查獲，移送保安警察第七總隊第三大隊偵辦。檢方說，謝男等人觸犯竊占罪與廢棄物清理法「非法清除廢棄物罪」，依法起訴；吳男獲利100元部分，依法宣告沒收或追徵。