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偽造租賃契約 婦人詐領國土署146萬租金補助被起訴
7旬吳姓婦人幫忙代管房屋，竟涉嫌偽造7件不實房屋租賃契約，虛構租屋假象，向國土署申請每月6千至1萬1千元不等的租金補助，共計146萬4200元。台北地檢署今偵結，依偽造文書、詐欺取財等罪嫌起訴吳婦及提供個資、金融帳戶的邱翁。
起訴指出，吳婦在2022年8月至2025年1月間，涉嫌偽造邱等7人在台北市萬華區、新北市中和區租屋假象，並持偽造印章、署押及不實的房屋租賃契約書，向內政部國土管理署申請每月6千元至1萬1千元的不等的「租金補貼」，國土署承辦公務員審查後核撥補助款至吳掌控的帳戶，吳共詐領146萬4200元。
全案直到2025年6月間，租賃房屋的所有權人收到國稅局「補稅通知」發覺異狀，向新北市政府城鄉發展局陳情，全案經所有權人提告、國土署函送法辦。
檢方查出，吳平時協助代管房屋，明知租賃契約上的承租人，均未實際租屋，卻持假資料詐領補助款，吳的朋友邱男涉嫌提供個人身分資料、金融帳戶給吳使用。檢方認定，2人涉犯刑法行使偽造私文書、明知為不實事項而使公務員登載於職務上所掌之準公文書，及刑法詐欺取財罪，依法起訴。
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