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阿里山景觀平台斷裂 法院判國賠重傷遊客218萬元

中央社／ 嘉義市28日電

阿里山鄉景點福美吊橋旁景觀平台113年11月間發生木棧道斷裂事故，造成遊客陸女從高處墜落重傷，家屬請求國賠，嘉院認為公所管理上顯有欠缺，判須賠218萬餘元。可上訴。

據嘉義地方法院判決書，60餘歲陸姓女子於民國113年11月13日前往嘉義縣阿里山鄉山美村的福美吊橋參觀，在行走吊橋旁的景觀平台時，平台木棧道突然斷裂，陸女直接摔落地面，造成極嚴重傷勢，家屬依法向管理機關阿里山鄉公所請求國家賠償。

嘉院表示，阿里山鄉公所主張，嘉義縣文化觀光局每2年均會進行安全檢測與維修評估，且在事故發生的113年間，曾由專業技師進行現場會勘與勘查，均未發現景觀平台有任何異常。

嘉院說明，會勘技師證稱，當時現場會勘目的，僅是針對吊橋及設施的「外觀設計」或「有無目視可及的腐朽」進行檢視，以提出修繕經費表；後續的現場勘查更僅針對福美吊橋本身，未涵蓋景觀平台。

嘉院表示，不論是文觀局或鄉公所，過去對景觀平台採取的都只是「目視檢測」，從未備齊設計圖、竣工圖等資料進行嚴謹的「結構安全性檢測與應力鑑定」。

嘉院說明，福美吊橋及景觀平台於民國100年間即由嘉義縣政府決議交由阿里山鄉公所接管養護，公所為實質管理機關。

嘉院認為，公所長期未對景觀平台的內部構件實施實質安全檢測，任由平台螺栓上方梁木構件內部破壞加劇，現場也未設置任何警示標語或人數限制告示，持續開放使用，以致結構斷裂釀成事故，阿里山鄉公所就公有公共設施的管理上確實有欠缺。

嘉院表示，阿里山鄉公所應依「國家賠償法」負起損害賠償責任，應賠償陸女醫療等費用計約新台幣218萬餘元。

國賠 阿里山

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