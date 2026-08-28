顏寬恒批檢、法官憑臆測入罪 聲請解除境管仍駁回

國民黨立委顏寬恒被控豪宅買賣竊占國有地、詐助理費等，一、二審被依貪汙罪判7年10月徒刑，最高法院今年5月撤銷發回更審中；顏聲請解除限制出境、出海，直言「我沒有犯罪」，更批檢察官、法官憑臆測入他於罪，在尚未有罪確定前，應給予他普通人享有遷徙自由權利，但台中高分院仍認有逃亡可能，駁回其聲請，可抗告。

顏寬恒說，案發至今始終只有1個立場「我沒有犯罪，我是被冤枉的」，本案審理多年他一路配合司法沒逃避、沒做過任何妨礙審判的事，目前判決經最高法院撤銷發回台中高分院更審，偵查過程欠缺直接證據，都憑檢察官、法官臆測就入人於罪。

顏表示，在判決真正確定前，每個人都應該受「無罪推定」保障，不能因檢察官起訴了、提出了一些證明，就先把一個人當成有罪的人看待，更不能因此無限期限制一個人最基本的遷徙自由，不應該讓他在還沒確定有罪前，就持續承受基本權利受到限制的結果。

顏寬恒還說，他不是要逃避司法，而是要留下來面對司法，歷次開庭他都到場，證明沒逃亡、逃避的意思，而他身為公眾人物的「解除境管」一詞，可能遭社會大眾及新聞媒體片面解讀，甚至招致輿論質疑或政治攻擊。

他認為，但基本權保障、強制處分必要性，應由法院依具體事實判斷，不應因當事人具公眾身分、擔心遭輿論撻伐，便被迫放棄依法聲請救濟權利。

他要求的其實非常簡單，在法院還沒確定有罪判決前，請給予他應有的無罪推定，也給予一個普通人應該享有的基本權利，請求准予撤銷對被告限制出境、出海處分。

台中高分院指出，顏一、二審被依貪汙利用職務上之機會詐取財物罪判7年10月徒刑，今年5月11日起限制出境、出海8月。今年8月20日開庭時，公訴檢察官認為顏前經判7年10月徒刑，刑度不輕，考慮伴隨逃亡之虞，請繼續境管。

台中高分院審酌，顏前經判處重刑，雖由最高法院撤銷發回更審，然其犯罪嫌疑尚屬重大，仍有逃亡之虞，顏稱他過去遵期到庭，但這和解除境管後，是否滯留國外不歸，並無必然關係，且境管依刑事訴訟法第第93條之3第2項規定，也非顏認為「無限期」限制，仍認有限制出境、出海必要，駁回顏聲請。