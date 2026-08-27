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輕度智障男上傳女子裙底影像判刑6月 媽媽說無力繳18萬罰金 二審減半

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

領有輕度智能障礙手冊黃姓男子，涉嫌將女子裙底隱私部位影像上傳網路，一審判刑6個月。黃上訴求輕判，黃母說，無力繳納易科罰金18萬元，因入監矯治並無幫助。二審法官指出，一審判6月過重，被告請求改判拘役或罰金又嫌過輕，判刑3月。不得上訴。

基隆地檢署起訴黃男2024年3月8日上午，將不詳女子裙底等身體隱私部位影像，上傳個人IG頁面，讓不特定多數人都能看到，涉犯妨害風化罪。

基隆地方法院簡易庭法官審理後，認定黃男犯以網際網路張貼方式供人觀覽猥褻影像罪，欠缺尊重他人隱私觀念，破壞社會善良風俗，法治觀念淡薄。審酌坦承犯行，領有身心障礙證明，判刑6月，可易科罰金18萬元。

黃男上訴基隆地院合議庭，黃母擔任輔佐人，指判刑6月過重，因黃從事清潔工作，收入不多，難以負擔18萬元罰金。黃男兵役體檢時，智能檢測總智商為58，獲社會處核發輕度身心障礙者證明，但已接近中度智能障礙程度，判定免役體位。

上訴理由狀並提及黃男一時失慮涉案，經媽媽、叔叔、嬸嬸嚴厲告誡已知所警惕，且刪除影片，堪認有悔意，請二審法官審酌黃男接近中度智能障礙智識程度，一般監獄矯治並無幫助，改量處拘役以下刑度，使黃有能力易科罰金，並在家人照顧及教導下，導正偏差的性觀念及對女性的不尊重。

合議庭法官指出，原審判決以黃男無故以網際網路散布他人身體隱私部份影像，破壞社會善良風俗，法治觀念淡薄，兼衡坦承犯行，領有身心障礙證明及犯罪動機、手段等情狀，判刑6月，得易科罰金固有所本，但未審酌黃男總智商僅58，近中度智能障礙標準，相當9、10歲兒童，智識能力及控制性衝動能力不如成年人，上訴請求從輕量刑有理由。

合議庭撤銷原判決，改判刑3月，如易科罰金以1千元折算1日。被告上訴請求量處「拘役」以下刑部分，因黃男犯本案後約4個月，再犯1次竊錄少女裙下風光照片犯行，如僅量處拘役或罰金又嫌過輕，不符比例原則，無從採取。黃男如果真無法易科罰金，尚可向執行檢察官請求易服社會勞動，無須入監服刑。　　

領有輕度智能障礙手冊黃姓男子，涉嫌將女子裙底隱私部位影像上傳網路，一審判刑6個月。黃母無力繳納易科罰金18萬元，上訴請求輕判。二審法官指一審判6月過重，被告請求改判拘役或罰金又嫌過輕，判刑3月。不得上訴。聯合報系資料照
領有輕度智能障礙手冊黃姓男子，涉嫌將女子裙底隱私部位影像上傳網路，一審判刑6個月。黃母無力繳納易科罰金18萬元，上訴請求輕判。二審法官指一審判6月過重，被告請求改判拘役或罰金又嫌過輕，判刑3月。不得上訴。聯合報系資料照

上傳 媽媽 基隆

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