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力特廠房賣台積 14人涉內線交易起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

知名偏光板廠力特光電科技公司，六年前宣布出售南科廠房、設備給台積電，處分利益可償還銀行貸款，力特董事長趙寄蓉在家庭聚會和兒子趙輝生討論時，女兒趙輝儀聽聞，涉嫌在股票禁止交易期間下單買股，擬制性虧損九三○元，無犯罪所得。台北地檢署查出，趙輝儀及員工等十四人涉內線交易罪，依法起訴，趙寄蓉父子獲不起訴。

檢方查出，力特光電、台積電高層於二○二○年七月廿一日議定交易價格為三十六億五千萬元，簽訂保密協議書並委任鑑價，後續交易已具高度實現可能性，利多消息明確；同年八月十二日發布重訊，出售南科廠廠房及附屬設備給台積電，處分利益六億五千萬元，可用於償還十八家銀行聯貸債務。

起訴指出，趙寄蓉在周末家庭聚會，和擔任副總經理的兒子趙輝生討論出售南科廠房給台積電，女兒趙輝儀聽聞利多消息，涉在重訊公布前一天，下單買進九十三張力特股票，擬制性虧損九三○元。趙輝生妻子林葦崎將聽聞的消息告知父親林志謙，林父涉調度資金、下單買股，擬制性獲利約三百萬元。林父胞兄林圭聰得知，也涉買股，擬制性獲利十一萬餘元。

趙寄蓉表示非常反對內線交易，不知道女兒在重訊前一天突然買進股票，他跟兒子討論公司的事不會強調某個重訊，也絕對不會說哪天要發重訊。檢方查無趙寄蓉父子不法事證，趙也不知家人買股票，處分不起訴。

力特 內線交易

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