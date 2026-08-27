退警涉請託警官查個資遭羈押 抗告駁回確定

北市刑大科偵隊長陳冠良涉替從事房仲的吳姓退警查個資，疑有對價關係，2人遭羈押禁見。吳男不服提抗告，高院今天認為他供述前後不一，共犯未到案，有羈押禁見必要，駁回抗告確定。

台北市警察局自檢發現，陳冠良與吳男早年均在刑事局任職，具有師徒關係，吳男退休後轉往房仲業工作。陳冠良疑因舊情請託，涉嫌利用職務查詢個人資料後提供吳男，且疑有對價關係，北市警局報請台北地檢署指揮偵辦。

北檢檢察官15日指揮北市警局政風室、督察室及刑大等單位，搜索陳、吳住處及辦公室並拘提2人。檢察官複訊後，認為2人涉嫌貪污治罪條例、刑法洩密及個人資料保護法等罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串之虞，聲請羈押禁見，台北地方法院裁准。

北市警局另召開考績會，決議將陳冠良一次記2大過並予免職，後續持續釐清個資流向及是否存在對價關係。

吳男不服裁定提抗告。台灣高等法院指出，依卷證資料，足認吳男犯罪嫌疑重大；且他近年入出境紀錄非常頻繁，具有輕易遷徙或逃亡能力。

高院表示，吳男雖稱坦承犯行，但在警詢、偵訊及法院訊問時供述多有前後不一，與陳冠良所述也有明顯出入；本案大量通聯紀錄流向仍有不明，相關共犯尚未到案。

高院審酌吳男供述有避重就輕、維護共犯情形，認為仍有高度勾串、滅證可能，無法以羈押以外的強制處分替代，因此駁回抗告，吳男羈押禁見確定。