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高雄保全涉殺人未遂 與2被害人和解二審獲減刑

中央社／ 高雄27日電

陳姓高雄某大樓保全涉毆打及持刀刺擊陳姓物業管理公司秘書，另持刀刺擊梁姓物業管理公司主任，一審遭判8年6月。高雄高分院今天宣判，考量陳男與被害人達成和解，改判6年8月。

台灣高等法院高雄分院今天發布新聞稿提到，陳男擔任高雄市鼓山區某大樓保全，於民國114年9月間，因包裹整理事宜，與該大樓委託的陳姓物業管理公司秘書發生爭執，其自身因工作所積累的不滿情緒隨之引爆。

高雄高分院說明，陳男先徒手毆打陳女頭面部致其跌倒在地，再將對方拖行至櫃檯後方包裹室內，持利刃朝陳女左上背、腹部等處刺擊，造成對方頭部外傷併流鼻血及初始意識喪失、左背及腹壁穿刺傷、右前臂撕裂傷併肌肉損傷。

高雄高分院指出，陳女曾向同在包裹室內的梁姓物業管理公司主任大聲呼救，陳男轉而持利刃往梁男上胸刺擊，造成梁男左側肩膀及右小指開放性傷口，梁男情急間大聲喝斥陳男讓其停手。

高雄高分院表示，陳男行凶後利用梁男受傷無力阻擋之際，拿取梁男的行動電話，阻止梁男撥打電話對外求救的機會，並於清洗沾血雙手及更換衣物後，騎乘機車返家，而梁男待陳男騎車離去後，強忍不適並報警求助。

陳男一審遭依2個殺人未遂罪，分別處7年及5年2月，應執行8年6月徒刑，陳男不服提起上訴，主張他是犯傷害罪。經高雄高分院合議庭審理，法官認為殺人未遂罪仍成立，但考量陳男事後已與2名被害人達成和解，並已給付部分金額，依殺人未遂罪，改判分別量處6年及5年1月，應執行6年8月徒刑。可上訴。

保全 殺人未遂 高雄

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