餐宴酒水核銷不實 宜蘭前消防局長徐松奕涉貪起訴喊「沒貪一毛錢」

宜蘭縣前消防局長徐松奕被控任內辦理消防慶功宴時，涉嫌核銷不實，地檢署偵辦發現消防局把不該計入餐費的酒水，一併要求業者開立同張發票，事後又利用餐費剩餘款宴請部分無關人士，今天依貪污治罪條例等罪起訴徐松奕等人。徐表示，訂桌及買酒水等事務細節，他不清楚，剩餘款宴請非關人士時他不在場，自己沒有貪任何一毛錢，相信司法最後會還給他清白。

宜蘭縣消防局去年7月25日辦理宜蘭特種搜救隊參與「特種搜救隊國家認證計畫（下簡稱：NAP計畫）」慰勞餐會，在礁溪鄉省道旁某餐廳訂15桌，每桌9900元，宴請請有功人員、相關消防業務人員及媒體，當天只吃13桌，最後「留桌」2桌，於7月30日與8月6日在宜蘭市另一家餐廳又宴請兩桌。

問題出在25日的慶功宴，不應該把必須「專款專用」的酒水，一併與餐費合併報在一起，消防局卻要求礁溪的這家餐廳開立同一張發票；另外7月30日宴請一桌與NAP業務無關人士也涉及不法。

宜蘭地檢署調查偵結指，消防慶功宴實際僅需12至13桌，但徐為了提高預支餐費，透過前張姓災害搶救科長指示林姓科員，浮報15桌，並向會計室預借14萬8500元；徐松奕指示賴姓科員，私下向酒商購買價值2萬4200元的酒水供餐敘使用，因酒水無法報銷，餐廳業者為配合核銷填製不實發票。

檢方指出，徐等人隨後將俗稱「留桌」近3萬元公帑挪作私用，並於同年7月30日在某小棧席開1桌，私下宴請與NAP計畫毫無關係的人；徐又指示下屬補辦另一場8月６日餐敘，將兩筆帳目合併，要求餐廳開立不實發票。

檢方認為，徐松奕身為機關首長濫用審核預算的權限，針對難以稽查的小額採購項目，施壓下屬重新上簽提高預算，將公帑流用於私人飲酒與餐敘。徐松奕則表示，訂桌及買酒水等細節事務，他公務繁忙，不清楚核銷等細務，至於7月30日宴請14名與NAP計畫無關的人，他當天沒有參與，也不清楚請的對象是誰。

但檢方表示，徐松奕的說法推諉卸責，說詞與其他被告不符，犯後態度惡劣、毫無悔意，依貪污「利用職務上之機會詐取財物罪」起訴，並建請法院從重量處適當之刑，宣告褫奪公權。

至於張姓前科長、林姓及賴姓科員等下屬，已繳回私購酒水的犯罪所得，檢方考量3人因「遵循長官指示」觸法，犯後態度良好，向法院請求減刑、緩刑或免刑宣告，林姓餐廳業者緩起訴處分。