印尼籍女看護抖音賣墮胎藥2年金流近千萬 墮胎罪起訴

印尼籍女看護YURI發現移工圈非法墮胎商機，涉嫌透過印尼籍中間人在藥局購買處方簽用藥「喜克潰」，轉手以10顆2500元在抖音販售，另又媒介合法移工、失聯移工到婦產科墮胎。台北地檢署今偵結，依刑法意圖營利加工墮胎罪嫌起訴。

YURI來台當看護12年，深知移工懷孕勢必導致工作陷入困境，因此涉嫌透過印尼籍中間人在藥局購買喜克潰處方用藥，並在抖音直播刊登藥物，以10顆1500元至2500元價格賣藥，此藥物用於治療胃潰瘍，也被廣泛應用在婦產科，有強烈子宮收縮效果。

檢方也查出，YURI另涉嫌以6500元或7000元價格，媒介合法移工、失聯移工到婦產科墮胎，直至她在抖音直播展示衣服、包款炫富被檢舉查辦。檢方今年5月搜索YURI位於新店住處，查扣28萬餘元新台幣及美金、日幣、港幣、印尼盾等多國貨幣，也查扣金項鍊、金手鍊、金戒指各一個。

檢方追查，YURI從事看護工作，但帳戶金流2年多進出近千萬元，YURI落網供稱賣藥獲利約2百萬元，檢方認定，YURI涉嫌意圖營利加工墮胎罪嫌，依法起訴。YURI丈夫等親友離境，已通緝；販售藥物的藥局黃姓負責人、謝姓店長、李姓負責人日前到案後均交保，全案仍調查中。