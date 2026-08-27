北檢查賄列車前進憲兵隊 檢察長：強化反制認知作戰、反滲透宣導

年底九合一選舉倒數，台北地檢署查賄列車前進台北、新北憲兵隊，強化軍中反賄選。檢察長王俊力提醒，選前加強軍中反滲透宣導，防止境外勢力接觸國軍刺探國家選情及軍事機密，其中「反制認知作戰」，應強化官兵對「AI深偽影音」及「不實訊息」的識讀能力，避免不實謠言動搖軍心或影響選民投票意向。

北檢查賄列車本月20日、24日分別至台北憲兵隊、新北憲兵隊舉辦地方公職人員選舉反賄選宣導座談，肯定憲兵隊長期維護國家安全與鞏固軍法紀律上卓越貢獻，並期勉憲兵同仁發揮保防職能，選前加強軍中反滲透及反賄選宣導，以防境外勢力藉由接觸國軍官兵，刺探國家選情與軍事機密。

檢察長提示三個面向，首先是「鞏固軍中法紀」，憲兵隊應作為表率，利用各項集會、莒光日教育等管道，對現役官兵、文職人員及軍眷實施高頻率的反賄選法治教育，杜絕任何賭盤誘惑或不當介選可能。其次，「擴大社會輻射」，結合憲兵後憲組織網絡，在駐地周邊社區與各民間聯絡網，宣導檢舉賄選獎金制度，鼓勵民眾勇於檢舉。最後則是「反制認知作戰」，應特別強化官兵對「AI深偽影音」及「不實訊息」的識讀能力，避免不實謠言動搖軍心或影響選民投票意向。

座談會中由憲兵指揮部台北憲兵隊長蔡正建、士林憲兵隊長嚴培文、新北憲兵隊長孫俊獻率領所屬負責業務人員共同與會研商反賄宣導策略。選舉查察執行秘書主任檢察官李仲仁簡報實務重點工作，包含選舉賭盤、深偽假訊息、跨境介選等妨害選舉犯罪手法，同時宣導新型態危害國安態樣，檢憲意見交流，凝聚反賄宣導及維護國安共識。

檢察長王俊力強調，憲兵是兼具「軍法警察」與「司法警察」雙重法律身分，在國家執法體系中具備嚴密組織網絡，國軍官兵人數眾多，為避免誤觸法網，透過「檢察機關專業法治導引」與「憲兵隊基層宣導優勢」高效結合，精準佈建營區反賄「區域聯防網」。檢憲雙方可在反賄宣導上發揮綜效，提升國軍官兵反賄知識，構築最堅實法治防線，共同捍衛國家民主基石。

台北地檢署查賄列車前進台北、新北憲兵隊，強化軍中反賄選。檢察長王俊力提醒「反制認知作戰」，應強化官兵對「AI深偽影音」及「不實訊息」的識讀能力，避免不實謠言動搖軍心或影響選民投票意向。圖／北檢提供